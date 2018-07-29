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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Hüseyin BOZOK - DHA
29.07.2018 - 21:03, Son Güncelleme:

3 yaşındaki Kübra’nın ameliyat sonrası dünyası karardı

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Hatay'da geçtiğimiz mayıs ayında özel bir hastanede göz merceği operasyonu geçiren 3 yaşındaki Saadet Kübra İkiz, ameliyat sonrası enfeksiyon oluşması nedeniyle sağ gözünü kaybetti. Ailesinin suçladığı operasyonu gerçekleştiren doktor O.O. ise gereken her şeyi yaptığı için müsterih olduğunu söyledi.

Reyhanlı ilçesi Tayfur Sökmen mahallesinde oturan Hüseyin - Sunay İkiz çiftinin 5 çocuğunun en küçüğü olan Saadet Kübra’ya doğduktan sonra katarakt teşhisi konuldu. Kübra’ya henüz 16 aylıkken O.O. tarafından merceksiz katarakt ameliyatı gerçekleştirildi. Daha sonra yine Dr. O.O. tarafından minik Saadet’e 3 yaşındayken göz merceği takmak için tekrar bir operasyon gerçekleştirildi. Ameliyat sonrası taburcu olduktan 1 gün sonra Kübra’nın gözünde enfeksiyon gelişince ailesi tekrar hastaneye gitti. Ancak Saadet Kübra İkiz’in gözü yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

3 yaşındaki Kübra’nın ameliyat sonrası dünyası karardı

Kendisi de kanser hastalığıyla mücadele eden anne Sunay İkiz, kızının gözünü kaybetmesiyle sıkıntılı zamanlar geçirdiklerini belirtti. İkiz, "Kızım iki yaşındayken katarakt ameliyatı geçirdi. Bize gözüne 3 yaşında mercek takılacağı söylendi. Tekrar hastanede yatırdık doktor mercek taktıktan sonra aynı gün çıkarmak istedi. Biz kabul etmedik, kızın ateşi çıkar, ağrısı olur diye kabul etmedik, itiraz ettik. Kızımızı o gün hastanede yatırdık sonra ertesi gün öğleden sonra hastaneden çıkardık. Çıkardıktan sonra kız başını yastıktan kaldıramaz oldu, yemek yemez oldu. Sabah kalktık gözü şişmiş, doktora aradık. Doktor ’hemen getirin’ dedi. Tekrar hastaneye götürdük. Götürdükten sonra doktor kaçtı sonra dedi ki, ’Damlaları kullanın yapılacak bir şey yok.’ Bizi hemen MKÜ Araştırma Hastanesi’ne sevk etti. Kızımızı tedavi etmek istemedi. Araştırma Hastanesi’ne gittik oradaki doktor, ’Kızın gözü gitmiş’ dedi. Orası da bizi Gaziantep’e sevk etti. Oradaki doktor da ’Kızın gözü yanmış mahvolmuş, yapacak bir şey yok geri götürün’ dedi. Bizi tekrar araştırma hastanesine sevk ettiler 20 gün orada yattık. Ancak kızımın gözünü kurtaramadılar. Mağdurum, kızım mağdur, ben mağdurum. Doktor O.O.’dan şikayetçiyiz" dedi. Kızının sağlığına kavuşması için hastane hastane dolaştıklarını dile getiren baba Hüseyin İkiz ise, hem eşinin hem de kızının yaşadıkları nedeniyle artık çalışamadığını belirtti.

3 yaşındaki Kübra’nın ameliyat sonrası dünyası karardı

TIBBEN GEREKLİ OLAN HER ŞEYİ YAPTIM, MÜSTERİHİM

Ameliyatı yapan O.O. ise tıbben yapılması gereken her şeyi yaptığını savundu. O.O., şöyle konuştu:

"Çok başarılı, tertemiz bir ameliyat oldu. Buradan da gayet iyi durumda ayrıldı. Bir gün sonra geldiklerinde bembeyaz iltihaplı bir gözle karşılaştım. Literatürde binde bir görülen endoftalmi gelişmişti. Hastanemizde o gün iki tane daha katarakt ameliyatı yapılmış olup onlarda hiçbir problem olmaması ve alınmış kültürlerde hiç üreme olmaması hastane enfeksiyonu ihtimalini azaltmaktadır. Bugüne kadar 10 binin üzerinde göz ameliyatı gerçekleştirdim. Olayın bu aşamaya gelmesine bir doktor, bir insan olarak çok üzüldüm. Ancak evde gereken hijyenin sağlanmadığını, çocuğun gözünün mikrop kaptığını düşünüyorum. Yaşanan olay yargıya yansıdı. Bilirkişi tarafından incelenmesi durumunda hatamın olmadığının, enfeksiyon sonucu durumun yaşandığının ortaya çıkacağını umuyorum" diye konuştu.

3 yaşındaki Kübra’nın ameliyat sonrası dünyası karardı

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