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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mehmet ÇİL/DHA
14.06.2019 - 14:23, Son Güncelleme:

3 yaşındaki çocuğa kan donduran şiddet

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3 yaşındaki çocuğa kan donduran şiddet

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, 3 yaşındaki B.T.'ye fiziksel şiddet uyguladıkları ileri sürülen annesi 29 yaşındaki Ayşe K. ile annesinin birlikte yaşadığı ileri sürülen 28 yaşındaki Erdal D., jandarma tarafından gözaltına alınıp, adliyeye sevk edildi. B.T. hastanedeki tedavisinin ardından devlet korumasına alındı.

Dün saat 13.00 sıralarında, Hızırşah Mahallesi Muhtarlığı'na 3 yaşındaki çocuğun annesi ve annesinin birlikte yaşadığı ileri sürülen erkek arkadaşı tarafından dövülüp, tek başına eve kilitlendiği ihbarı yapıldı. Bunun üzerine Hızırşah Mahallesi Muhtarı Özay Ermiş, inceleme yapmak üzere söz konusu eve gitti. İçeriden ağlama sesleri gelmesi üzerine Muhtar Ermiş, mahalleden birkaç kişiyi de yanına alarak, anahtarı üzerinde bırakılmış olan kapıyı açıp, içeri girdi. Oturma odasında her iki gözü de morarmış şekilde, ağlarken bulan minik B.T.'nin içler acısı halini gören Muhtar Ermiş ve beraberindekiler, şok yaşadı.

Yaşadıkları nedeniyle korktuğu belirlenen B.T., evden alınarak Muhtarlığa götürülüp, sakinleştirildi. Ardından da durum jandarmaya bildirildi. Jandarma, B.T.'yi alıp Datça Devlet Hastanesi'ne götürüp, gerekli tedavilerini yaptırırken, durum savcılığa da bildirildi. Savcılık, olayla ilgili soruşturma başlattı. Savcılığın talimatı üzerine çocuğa şiddet uyguladığı belirlenen bir otelde bulaşıkçılık yapan annesi Ayşe K. ile 2 yıldır birlikte yaşadığı ileri sürülen Datça Belediyesi'nin taşeron firmasında temizlik işçisi olarak çalışan erkek arkadaşı Erdal D.'yi aynı gün gözaltına aldı. Ayşe K.'nin şiddet uyguladığı ileri sürülen tek çocuğunun babasından bir süredir ayrı yaşadığı ve boşanma davalarının sürdüğü öğrenildi. İki şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

KORUMA ALTINA ALINDI

Talihsiz B.T.'nin ise Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Muğla Çocuk Sığınma Evi'nde koruma altına alındığı açıklandı. Hızırşah Mahallesi Muhtarı Özay Ermiş, ihbar üzerine olayın yaşandığı eve geldiğini belirterek, "İçeriden çocuğun ağlama sesleri geliyordu. Mahalleli ile içeri girip, çocuğu kurtardık. Çocuk çok kötü darp edilmişti. Çocuğun güvenliğini sağlamak için evden alıp, muhtarlık binamıza getirdim. Çocuğu güvenliğe aldıktan sonra, jandarmaya bilgi verdim. Ailesini aradım. Mahallede bir ön araştırma yaptım. Vatandaşlara sorup soruşturdum. Çocuğu sürekli evde yalnız bir şekilde bırakıp işe gittiklerini öğrendim. Soruşturma başlatıldı. Umarım çocuk bu travmayı en kısa sürede atlatır" diye konuştu.

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