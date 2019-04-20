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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ramazan ÇETİN/DENİZLİ (DHA)
20.04.2019 - 13:18, Son Güncelleme:

3 yaşındaki Çağla'nın Atatürk sevgisi

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3 yaşındaki Çağla'nın Atatürk sevgisi

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yaşayan 3 yaşındaki Çağla Şiir Karamanoğlu'nun dedesiyle gezmeye çıktığında ilk durak olarak evlerinin yakınındaki liseyi ziyaret ederek, okul bahçedeki Atatürk büstünü sevip okşaması tebessüm ettirdi.

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  • Çağla’nın Atatürk sevgisi
  • Çağla’nın Atatürk sevgisi
  • Çağla’nın Atatürk sevgisi
  • Çağla’nın Atatürk sevgisi
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Karahasanlı Mahallesi'ndeki Necla-Ergun Abalıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin öğretmen ve öğrencileri dışında her gün başka bir misafiri oluyor. Okulun yanında evleri bulunan 3 yaşındaki Çağla Şiir Karamanoğlu, dedesiyle birlikte gezintiye çıktığında ilk olarak okula geliyor. Kapıdaki güvenlik görevlisine "Ben Atatürk'ün yanına geldim" diyerek bahçeye giren minik Çağla, ardından büstün yanına gidiyor.

Dedesinin kucakladığı minik Çağla, önce elleriyle Atatürk büstünü okşayıp seviyor, ardından öpüyor. Çağla, Atatürk'e olan sevgisi gösterdikten sonra okulun bahçesinden dedesiyle birlikte ayrılıp, parka ya da evine dönüyor.

Çağla'nın Atatürk'e olan sevgisi, okuldaki öğretmenlerin de dikkatini çekti. Minik bir kızın her gün okula gelip, Atatürk büstünü öptüğü gören bir öğretmen, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Okulun güvenlik kameraları tarafından da kaydedilen görüntülerde, Çağla'nın Atatürk'e olan sevgisini gösterdiği anlar yer aldı.

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