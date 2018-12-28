3 vali, 9 polis şefi değişti
Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 3 ilin valisi, 9 ilin emniyet müdürü değişirken, 12 vali yardımcısı ve 84 kaymakam ataması yapıldı.
GAZİ MÜDÜR MERKEZE
AK Parti’den belediye başkan adayı olan Bilecik Valisi Tahir Büyükakın’ın yerine Bilal Şentürk; yine başkan adayı olan Van Valisi Murat Zorluoğlu’nun yerine Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez getirildi. Ardahan Valiliği’ne Mustafakemalpaşa Kaymakamı Mustafa Masatlı atandı. İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’ne Gökmen Çiçek’in ataması yapıldı.
Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Iğdır Emniyet Müdürü Melih Ekici, Karabük Emniyet Müdürü Mehmet Emin Akay ve Siirt Emniyet Müdürü Mustafa Tokyay merkeze alındı. Iğdır Emniyet Müdürü Ekici, 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı gece TRT İstanbul Bölge Müdürlüğü’nü basan darbecilere ilk müdahale yapan ekipteydi Ekici yaralanmıştı.
Adana’ya Muş Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Iğdır’a Hüseyin Göllüce, Karabük’e Sırrı Tuğ, Siirt’e Saruhan Kızılay, Afyonkarahisar’a Gürsel Yıldız, Antalya’ya Mehmet Murat Ulucan, Muş’a Ahmet Arıbaş, Osmaniye’ye Ahmet Selçuk Okumuş atandı. Şehit Altuğ Verdi’nin yerine de Rize’yeNurettin Gökduman atandı.
84 KAYMAKAMIN ATAMASI YAPILDI
İstanbul, Uşak ve Hakkâri’ye 2’şer, Hatay, Ağrı, Zonguldak, Trabzon, Erzincan ve İzmir’e 1’er vali yardımcısı ve 84 ilçeye de kaymakam ataması yapıldı.
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