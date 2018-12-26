3 uyarı 1 cana yetmedi
Eren Eroğlu (17) adlı bir işçi yüksek gerilim hattına kapılıp öldü. TEİAŞ’ın ise binaya ilişkin ilçe belediyesini ve bina sahibini daha önce 3 kez “Mal ve can emniyeti tehlikeye giriyor” diye uyardığı ortaya çıktı. Davanın karar duruşması bugün.
İSTANBUL Esenyurt’taki özel bir hastanenin dış cephesindeki tabelanın iki harfi 2013’te yere düştü, tamir için Haydar Sakcı ve Eren Eroğlu çağrıldı. TDS şirketinde çalışan iki işçi, 31 Ekim 2013’te çatıda tamirata başladı. İşçiler ellerindeki 6,5 metrelik merdiveni toplamak isterken, 3,5 metre üzerilerinden geçen yüksek gerilim hattından cereyan sıçradı. Merdiveni tutan Eren Eroğlu (17) öldü, Haydar Sakcı yaralandı. Bakırköy 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde 7 sanık hakkında ‘taksirle ölüme sebebiyet vermek’ten dava açıldı.
2.8 DEĞİL 5 METRE OLMALI
Dava dosyasına giren evraklara göre Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) tarafından 4 Mart 2008’te bina sahiplerine gönderilen yazıda, Kuvvetli Akım Talimatnamesi’ni ihlal edecek şekilde binada fazladan alan kullanıldığı ve irtifak hakkına girildiği belirtildi. İnşaatın iki ayrı elektrik nakil hattının altında bulunduğu
belirtilerek, “Nakillere mesafesinin 2,8 metre bulunduğu tespit edilmiştir. Halbuki bu mesafenin en az 5 metre olması gerekmektedir” ifadesine yer verildi.
BELEDİYE DE ADIM ATMADI
Aynı gün Esenyurt Belediyesi’ne gönderilen yazıda da “İrtifak hakkımız krokiden de görüleceği gibi yataydan tamamı, düşeyden 2,2 metre ihlal edilmiş durumdadır. Bu ihlal nedeniyle söz konusu alanda can ve mal emniyeti kalmamış olup yangın tehlikesi de mevcuttur” denildi ve binanın yıkılması istendi. TEİAŞ, bu binayla ilgili ilk uyarısını 2002’de Esenyurt Belediyesi’ne yaptı. Belediye adım atmayınca 4 Mart 2008’de bina sahibine ve belediyeye ikinci yazı yazıldı. Kulak asan olmadı. TEİAŞ, 17 Temmuz 2013’te doğrudan belediyeye yazı yazdı ve “Önlemlerin alınmadığını, buradan geçen hatta arızaların meydana geldiğini, bunların tehlike arz ettiğini” bildirdi. Yine harekete geçilmedi. Son uyarıdan üç ay sonra Eroğlu hayatını kaybetti.
BERAATLaRı İSTENMİŞTİ
Davanın karar duruşması bugün. Eroğlu ailesinin avukatları, önceki duruşmada beraatleri istenen eski Esenyurt Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa Akbuğa ile İmar ve Şehircilik Müdürü Faruk Dedeoğulları’nın görevlerini yapmış olması halinde Eroğlu’nun ölmeyeceğini vurgulayarak, cezalandırılmalarını istiyor.
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