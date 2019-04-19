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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
19.04.2019 - 21:18, Son Güncelleme:

3 TIR birbirine girdi... 10 kilometre kuyruk oluştu

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Kocaeli’nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu’nda 3 tırın çarpışması sonucunda meydana gelen kazada 1 kişi yaralanırken, Ankara istikametinde yaklaşık 10 kilometre kaza oluştu. Yolda oluşan uzun araç kuyrukları havadan görüntülendi.

Kaza, akşam saatlerinde İzmit ilçesi TEM otoyolu Hatipköy Viyadüğü’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametinde seyri halinde olan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 K 3834 plakalı tır, aynı istikamette yavaşlayan Kadir Biçer idaresindeki 41 B 7215 plakalı tıra arkadan çarptı. Aynı istikamette seyir halinde olan Emrah Maral yönetimindeki 06 EY 0066 plakalı tır da duramayarak kaza yapan tırlara arkadan çarptı. Kazada ismi öğrenilemeyen tır sürücüsü araç içerisinde sıkışarak yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

3 TIR birbirine girdi... 10 kilometre kuyruk oluştu

ARAÇTA SIKIŞAN YARALIYI İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

Kısa süre sonra olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri tarafından tırın kupa kısmında sıkışan sürücü kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi ambulansta yapılan yaralı Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

3 TIR birbirine girdi... 10 kilometre kuyruk oluştu

KAZADA UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Kaza sebebi ile trafiğe kapanan TEM Otoyolu Ankara istikametinde yaklaşık 10 kilometre kuyruk oluştu. Yolda güvenlik önlemleri alan ekipler tarafından yolun 1 şeridi trafiğe açıldı. Durma noktasına gelen trafik, araçların çekici yardımı ile kaldırılmasının ardından tekrar normale döndü. Yolda oluşan kilometrelerce uzunluğundaki trafik havadan görüntülendi.

3 TIR birbirine girdi... 10 kilometre kuyruk oluştu

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