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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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03.07.2019 - 21:19, Son Güncelleme:

3 Temmuz MPİ Şans Topu çekilişleri tamamlandı | Şans Topu'nda hangi numaralar çıktı?

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3 Temmuz MPİ Şans Topu çekilişleri tamamlandı | Şans Topu'nda hangi numaralar çıktı?

Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) en fazla ilgi gören oyunlarından olan Şans Topu'nda bir haftalık bekleyiş sona erdi ve 3 Temmuz Şans Topu çekilişleri tamamlandı. Noter huzurunda düzenlenen kura ile saat 21:15'te başlayan çekilişin ardından 942. hafta heyecanının yaşandığı Şans Topu'nda ikramiye kazandıran şanslı numaralar belli oldu Peki, Şans Topu'nda hangi numaralar çıktı? İşte, 3 Temmuz MPİ Şans Topu çekiliş sonuçları.

3 Temmuz 2019 tarihli Şans Topu çekilişleri MPİ tarafından düzenlendi.Şans Topu'nun bu haftaki çekilişlerinin ardından, kuponlarına ikramiye isabet edip etmediğini merak edenler, çekiliş sonuçlarıyla ilgili araştırmalarına başladı. Peki, Şans Topu'nun 942'nci haftasında hangi numaralar ikramiye kazandırdı? İşte, 3 Temmuz tarihli, Şans Topu'nda ikramiye kazandıran şanlı numaralar ve Şans Topu sonuç sorgulama sayfası.

3 TEMMUZ ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİNDE HANGİ NUMARALAR ÇIKTI?

Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21:15'te noter huzurunda yapılan çekilişin ardından, 3 Temmuz'da ikramiye kazandıran numaralar şunlar oldu;

3,7,9,17,24+6

3 Temmuz MPİ Şans Topu çekilişleri tamamlandı | Şans Topunda hangi numaralar çıktı

ŞANS TOPU İKRAMİYE SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

ŞANS TOPU'NUN GEÇTİĞİMİZ HAFTAKİ ÇEKİLİŞİNDE NE OLDU?

Şans Topu oyununun 941'inci hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen çıkmayınca, 805 bin 406 lira 58 kuruş haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 13 kişi 5 bin 995 lira 65'er kuruş, 4 artı 1 bilen 215 kişi 483 lira 75'er kuruş, 4 bilen 2 bin 628 kişi 49 lira 50'şer kuruş, 3 artı 1 bilen 6 bin 37 kişi 26 lira 20'şer kuruş, 3 bilen 73 bin 381 kişi 4 lira 60'ar kuruş, 2 artı 1 bilen 52 bin 843 kişi 6 lira 35'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 177 bin 909 kişi 3 lira 65'er kuruş ikramiye alacak.

 Dağıtılan toplam ikramiye tutarının 1 milyon 792 bin 678 lira 60 kuruş olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 862 bin 970 lira 19 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 481 bin 126 lira 88 kuruş aktarıldı.

 

 

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