3 tazminata bozma

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA
20.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

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Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, bağış ve yardımlarını eleştirdiği Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı’nca (TÜRGEV) açılan üç davada toplam 27 bin 500 liralık tazminat cezasını bozdu.

TÜRGEV’in açtığı ancak Kılıçdaroğlu’nun kazandığı iki davada ise kararlar onandı. Yargıtay, Anayasa Mahkemesi ve AİHM içtihatlarına dayandırılan kararlarda, Kılıçdaroğlu’nun sözlerinin ifade özgürlüğü ile eleştiri sınırları içinde kaldığı ve kamunun menfaatinin gözetildiği vurgulandı. Karar, ifade özgürlüğünü genişleten örnek karar olma niteliği taşıyor. Kılıçdaroğlu, 24 Haziran 2014’te partisinin TBMM’deki grup toplantısında, “Bir de rüşvet havuzu vardı; nüfuz ticareti kullanılarak para aktarılan yer. Onun yeri de TÜRGEV’di” demiş, iki ayrı konuşmasında daha TÜRGEV’i “Rüşvetin merkezi” olarak tanımlamıştı. Kılıçdaroğlu mahkûm olduğu bu üç ayrı kararı Yargıtay 4. Hukuk Dairesi’nde temyiz etti. Kılıçdaroğlu’nun iddialarının İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmaya dayandığına dikkat çeken Yargıtay olayın yaşandığı dönemde, bir yanda ana muhalefet lideri Kılıçdaroğlu, diğer yanda iktidar partisi lideri Erdoğan’ın oğlunun yönetimindeki TÜRGEV bulunduğuna vurgu yaptı. 

MADEM VARLIK KUYRUĞU

Son bir yılda resmi rakamlara göre 706 bin işsiz kaldı. 706 bin haneye ne olacak? Fabrikaları sattın şimdi domates satıyorsun, şu geldiğin noktaya bak.

Diyor ki ‘bu kuyruk varlık kuyruğudur’. Peki sevgili kardeşim en varlıklı adam sensin, milyarları götüren, cebini dolduran, sarayda oturan sensin, şimdi kendisine ABD’de saray yaptırıyor... E sen niye bu kuyrukta yoksun?

Defalarca konuştu, ‘Vay efendim bu yüksek binaları kim yapıyor?’ İzin verenin Allah belasını versin diyorum ne diyeyim başka.”

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