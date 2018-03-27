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    3 Suriyeli aile törenle memleketlerine uğurlandı

    İSTANBUL, (DHA)
    27.03.2018 - 17:34 | Son Güncelleme:

    Esenyurt'ta yaşayan 3 Suriyeli aile, Türkiye tarafından başlatılan Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonlarının ardından ülkelerine dönmek yola çıktı. Tören düzenlenen 35 kişi mehter marşı eşliğinde ülkelerine doğru yola çıktı.

    Mehter marşları ile başlayan uğurlama töreninde konuşma yapan Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, 20 Ailenin daha Suriye’ye dönmek için beklediğini ifade etti.

    Esenyurt Belediye Başkanı Alatepe, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriyelilerin ülkelerine dönecekleri yönündeki sözlerinin gerçekleşmeye başladığının altını çizerek, şunları söyledi:

    Suriyeliler Cumhurbaşkanımıza, Türk askerine olan minnetlerini her fırsatta dile getiriyorlar. Buradaki ailelerin çocukları da orada ÖSOda TSK ile teröristlere karşı savaşıyor. Onlar da evlatlarına kavuşacak. Biz burada Kızılay ile birlikte hareket ediyoruz. Şu anda 20 aile daha aportta Suriyeye gitmek için bekliyor.

     3 Suriyeli aile törenle memleketlerine uğurlandı

    TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNE TEŞEKKÜR

    Ülkesini teröristlerden temizleyen Türk Askerine büyük minnet duyduğunu ifade eden 11 yaşındaki Hamza Talip Hüseyin, Afrine gitmek istiyorum. Orada arkadaşlarım ve akrabalarım var. Orayı özledim. Afrini aldıkları için Türk askerine çok teşekkür ediyorum. Onları çok seviyorum diye konuştu.

    Türkiye'de yaşamaktan büyük mutluluk duyduğunu ama vatanını özlediğini dile getiren 16 yaşındaki Amar Nasri, Evime, okuluma gitmek istiyorum. Suriye yeniden Suriyelilerin olmaya başladı. Türk askerini çok seviyoruz ifadelerini kullandı. 4 sene önce Türkiye'ye geldiğini kaydeden Muhammed Nasri ise, ülkesine gidip evini tamir edeceğini ve eğitimine devam edeceğini söyledi.

    Etiketler: Suriyeli , Zeytin Dalı , Zeytin Dalı Harekatı , gündem
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