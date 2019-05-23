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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ) (DHA)
23.05.2019 - 16:35, Son Güncelleme:

3 polise otomobille çarpıp yaralamıştı! Saklandığı evde yakalandı

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3 polise otomobille çarpıp yaralamıştı! Saklandığı evde yakalandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yakalanan şüphelilerin kaçmasını sağlamak için otomobille 3 polis memurunu yaralayan, kendisi de bacağından vurulan E.H. saklandığı evin banyosunda yarasına pansuman yaparken yakalandı.

İstanbul Kadıköy'de geçen hafta boşanma aşamasında olduğu eşi N.Ç.'yi bacaklarından tabancayla 15 yerinden vurarak yaraladıktan sonra kaçan O.Ç. ve yanındaki U.Ç. ve Ö.P., önceki gün Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince Hıdırağa Mahallesi'nde gözaltına alındı.

Şüpheliler araca bindirilirken bu sırada sokağa 34 GY 1721 plakalı otomobille E.H., geldi. Arkadaşlarının gözaltına alındığını gören E.H., görevli polislerin üzerine aracını sürdü. H.Y., S.K. ve G.A.'ya çarpıp yaralayan E.H., araçtan inerek kaçmaya çalıştı. Yaralı polislerden biri 'dur' ihtarına uymayan E.H.'yi bacağından vurdu. Yaralanan E.H., kaçarak izini kaybettirdi.

BANYODA PANSUMAN YAPARKEN YAKALANDI

Çorlu ilçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, E.H.'yi yakalamak çalışma başlattı. Yaralı olan şüphelinin gidebileceği ilçedeki tüm hastaneler, sağlık ocakları, eczaneler araştırıldı. Polis, E.H.'nin aynı mahallede halasının evinde saklandığını tespit etti. Eve operasyon düzenleyen polis, yaralı E.H.'yi banyoda kendisine pansuman yaparken yakalayıp gözaltına aldı.

POLİS MEMURU HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATTI

Gözaltına alındıktan sonra emniyete götürülen E.H.'nin burada susma hakkını kullanacağını ve adliyede ifade vermek istediğini söylediği belirtildi. 'Ateşli silah kanununa muhalefet' suçundan da aranan şüpheli, soruşturmanın ardından adliye sevk edildi. Şüphelinin otomobille çarptığı polis memurundan H.Y. ameliyat edildi ve hayati tehlikeyi atlattı. Yaralı diğer polis memurları S.K. ile G.A. ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.

 

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