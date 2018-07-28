Yaşını duyan şaşırıyor!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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GİRESUN (İHA)
28.07.2018 - 14:31, Son Güncelleme:

Yaşını duyan şaşırıyor!

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Yaşını duyan şaşırıyor!

1. Dünya Savaşı, 2. Dünya Savaşı ile Kurtuluş Savaşı'na tanıklık eden Mehmet Dede, 6 çocuğundan 150 torun sahibi…

Osmanlı İmparatorluğu döneminde Giresun’da dünyaya gözlerini açan Mehmet Bayram, çocuğunun iddiasına göre, 115 yılık hayatı boyunca 3 Osmanlı padişahı, 12 cumhurbaşkanı, 27 başbakan ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Başkanını gördü. 

1.Dünya Savaşı, 2.Dünya Savaşı, Balkan Savaşları ile Kurtuluş Savaşı'na tanıklık eden Mehmet Dede, 6 çocuğundan 150 torun sahibi olduğu ifade edildi. Türkiye’de en uzun yaşayan iller arasında gösterilen Giresun’da 115 yaşındaki Mehmet Aydoğdu, TUİK verilerini doğruladı. Giresun’un ve hatta Türkiye’nin en yaşlıları arasında yer alan Mehmet Aydoğdu’nun yaşlılığa bağlı olarak duyma ve unutkanlıktan başka bir rahatsızlığının bulunmadığını belirten 70 yaşındaki oğlu Salih Aydoğdu, “Babam Mehmet Aydoğdu, yeni kimlik çıktığında 1922 doğumlu olarak yazılmış. Ancak bu kimliğini çıkartırken 19-20’li yaşlardaymış dolayısıyla bugün tahmini olarak 115 yaşından aşağı olmadığını biliyoruz. Bize daha önce Atatürk’ün Giresun’a gelişini, Osmanlı’daki Meşrutiyet Dönemini, birinci ve ikinci dünya savaşlarında duyduklarını birkaç yıl öncesine kadar anlatıyordu şimdi ise duymakta zorlanıyor ve artık unutkanlık başladı. Bazen aklına gelip anlatıyor bazen ise hiçbir şey hatırlamıyor” dedi.

Mehmet dedenin 6 çocuğundan yaklaşık 150 torun sahibi olduğunu anlatan gelini Refika Aydoğdu ise “Kayınbabamın 6 çocuğundan 150'ye yakın torunu var. Hatta torununun torununun torununu gördü. Şuanda 30 kadar torunundan, 80 torununun torunu, 40 kadar da torununun torununu torunu var. Tek rahatsızlığı yaşlılığa bağlı hastalıkları var. O da duymuyor ve unutkanlıklar başladı. Bir de artık yürümekte zorlanıyor. Bir tekerlekli arabası olsa onunla kapıda dolaştırabiliriz fakat şuan alamadığımız için sadece evde bakabiliyoruz" ifadelerini kullandı.

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