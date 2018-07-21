3 müfettiş
MUĞLA'nın Yatağan ilçesindeki Yatağan Termik Santralı'nda, önceki gün raylı sistem olan kömür sevk kanalı çöktü. Kurtarılan 10 işçi, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kayıp 2 işçinin bulunması için arama köpeğinin de katılımıyla kurtarma çalışması başlatıldı.
Önceki gece işçilerden birinin cesedine ulaşıldı. Enkaz altından çıkartılan işçinin önce, 1 çocuk babası Sezgin Kılıç (38) olduğu açıklandı. Ancak otopside ölenin diğer işçi, 2 çocuk babası Seray Şimşek (36) olduğu ortaya çıktı.
Ailesi ölüm haberiyle büyük üzüntü yaşadı. Kılıç'ın da bulunması için çalışmalar gece boyu sürdü. Dün sabaha karşı Kılıç'ın yeri tespit edildi. Kılıç'a ulaşıldığında yaşamını yitirdiği belirlendi. Şimşek ve Kılıç’ın cenazeleri dün toprağa verildi.
Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kazaya ilişkin inceleme başlatıldığını belirterek, “İnceleme kapsamında İzmir İş Teftiş Grup Başkanlığından 3 müfettiş görevlendirdik” dedi.
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