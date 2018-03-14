 3 milyonluk vurgun yapan çete çökertildi 

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, organize hareket eden bir grubun, rehinli ve hacizli araçların sahte belgelerle satışının yapıldığı yönünde bilgi aldı.

Alınan bilgi üzerine teknik ve fiziki takip başlatıldı. Yapılan araştırmada, çetenin, Beykoz'da bir otoparkta bulunan ve aralarında lüks araçlarında bulunduğu hacizli 25 araçla ilgili vergi dairesince düzenlenmiş açık arttırma ihalesine girdikleri saptandı. Çetenin, sahte belgelerle ihaleleri kazanmış gibi gösterip araçların hacizlerini kaldırdıkları ve sattıkları belirlendi. Çetenin 3 milyon liralık vurgun yaptığı belirlendi.

Yapılan tespitlerin ardından sabah saatlerinde operasyon başlatıldı. Mali Şube Müdürlüğü ekipleri, 65 adrese yönelik operasyonda, gözaltı listesindeki 65 kişiden 45'ini gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar arasında cinayetten aranan bir kişinin de bulunduğu bildirildi. Aramalarda, çok sayıda sahte belge, kimlik, ehliyet, vergi ve icra dairelerine ait kaşeler bulundu. 20 kişinin arandığı belirtilirken, hedef kişilerin, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve kurulan örgüte üye olmak, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, mühürde sahtecilik, kamu kurum ve kuruluş dolandırıcılığı" suçlamalarıyla sorguya alınacakları bildirildi.

Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.