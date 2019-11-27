3 milyonluk sigorta vurgunu
Ankara Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele ekipleri, yabancı plakalı lüks araçların plakalarıyla, inandırıcı olması için polis isimleri kullanarak sahte kaza raporları düzenlendiği ve bu şekilde uluslararası sigorta dolandırıcılığı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Mali polis, Sigorta Gözetim Merkezi’yle işbirliği yaparak bir yıl süren teknik ve fiziki takip yaptı. Ardından Ankara merkezli 9 ilde eşzamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. 47 şüpheliden 41’i gözaltına alındı. Şüpheliler arasında 7 sigorta eksperi, 4 oto tamircisi, 2 banka çalışanı da bulunuyor. Şüphelilerin bu yöntemle 1.5 yılda sigorta şirketlerinden 3 milyon lira usulsüz para aldıkları bildirildi. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda sahte kaza raporları, kaşeler, faturalar, belgeler ve ruhsatsız 3 tabanca ele geçirildi.
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