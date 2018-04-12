3 milyon TL'lik vurgun yapıp kaçtılar, Endonezya’da yakalandılar

Bazı banka müşterileri hesaplarından bilgileri dışında para çekildiğini söyleyerek savcılıklara başvurdu. Başvurular üzerine İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri araştırma başlattı. Yapılan araştırmada, çetenin kartları, akaryakıt istasyonları, restoranlar, evlere servis yapan motorlu kurye işlemlerinde kopyaladığı belirlendi.

Çete, restoran ve akaryakıt istasyonlarında anlaştığı kasiyer ve garsonlar aracılığıyla avuç içine gizlenebilen 'Papağan' adı verilen kopyalama aparatları ile kartları kopyalarken, motorlu kuryelere verilen kopyalama yazılımı yükledikleri POS cihazları ile de kartları kopyaladıkları tespit edildi. Çetenin kopyalanan kart bilgilerini ikiz kartlara aktararak ATM’lerden paraları çektiği belirlendi. Çetenin bin kişinin hesabından yaklaşık 3 milyon TL vurgun yaptığı belirlendi.

Yapılan tespitlerin ardından Siber Şube ekipleri, yapılan tespitlerin ardından belirlenen hedeflere yönelik operasyon düzenledi. Emrah K, Mehmet S, Orhan D, Mehmet Ş, Semih B, Nafiye D, Orhan K, Nilüfer Y, Ahmet A, Ahmet D, Fedli P, Mücahit A, Müslüm Ö, Salih K, Cihan Ö, Şerif T. ve Erdoğan B. gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 6 'Papağan' adı verilen kopyalama aparatı, 312 kart, 4 bilgisayar, 3 flaş bellek, 28 POS cihazı, 22 telefon, 4 hard disk, 19 sim kart, 25 Mikro SD hafıza kartı, 7 ATM kamera düzeneği ve 8 bin 995 TL ele geçti. Gözaltına alınan 7 kişinin kopyaladıkları kart başına 500 TL alan garson, motorlu kurye ve kasiyer olduğu bildirildi.

Çete elebaşı Doğan K.’nın 9635 km uzaklıktaki Endonezya’ya kaçtığını belirledi. Bu ülkede bulunan Türk irtibat görevlileriyle temasa geçilerek Doğan K. ve yanında bulunan adamları Mehmet A.M. ile Tayfur K. Endonezya güvenlik birimlerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Doğan K. ve 2 adamının yakalandığı otel odasında çok sayıda kart ele geçti. Doğan K. ve Türkiye’deki soruşturmada adları geçmeyen 2 adamı bu ülkede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul’da gözaltına alınan 17 kişi emniyetteki sorgularının ardından adliyede çıkarıldı. 13 kişi tutuklanırken, diğerleri adli kontrol kararıyla serbest kaldı.