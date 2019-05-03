3 Mayıs son depremler listesi! Nerelerde deprem oldu?
Son depremler, 3 Mayıs Cuma gününün ilk saatlerinde araştırılan konular arasında yer alıyor. Yurdun bazı bölgelerinde gerçekleşen artçı ve büyük depremlerin ardından araştırılan konular arasında yer alan son depremler, Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak yayımlanıyor. İşte, 3 Mayıs tarihli son depremler listesi
Son depremler listesi, 3 Mayıs Cuma günü birçok vatandaşın gündeminde yer almaya devam ediyor. Saat kaçta ve hangi büyüklükte deprem olduğunu öğrenmek isteyen vatandaşlar, internet üzerinden son depremler araştırmasını gerçekleştiriyor. İşte, 3 Mayıs Cuma günün ilk dakikaları itibariyle gerçekleşen depremlerin listesi;
Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
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06:47:49 36.9545 27.7553 11.0 -.- 1.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
05:19:16 37.6465 37.4560 9.0 -.- 2.1 -.- KUCUKOREN-GOLBASI (ADIYAMAN)
05:11:35 39.4987 26.3225 7.9 -.- 2.1 -.- BEHRAM-AYVACIK (CANAKKALE)
04:50:15 39.1623 29.0128 10.2 -.- 1.7 -.- KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)
04:42:48 39.3117 28.2180 8.5 -.- 1.8 -.- KOCASINAN-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:27:30 39.1055 26.1318 6.6 -.- 1.7 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
03:22:54 40.3695 28.8255 13.4 -.- 1.6 -.- KUMYAKA-MUDANYA (BURSA)
02:51:29 37.6740 26.9707 9.8 -.- 1.7 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI)
02:35:10 37.6880 26.8568 5.4 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI
01:37:46 39.4185 26.2860 7.5 -.- 1.8 -.- EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI)
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