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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
07.08.2018 - 00:29, Son Güncelleme:

3 kurucu bıraktı

Gamze Kolcu
Gamze Kolcu
gkolcu@hurriyet.com.tr
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Gamze Kolcu
Gamze Kolcu
gkolcu@hurriyet.com.tr
3 kurucu bıraktı

İYİ Parti Genel İdare Kurulu (GİK) üyesi Yusuf Halaçoğlu ile kurucu üyeler Özcan Yeniçeri ve Nevzat Bor, olağanüstü kurultaya bir hafta kala istifa etti.

24 Haziran seçimleri için milletvekili listeleri sırasında kendisine Kayseri adaylığı önerilen ancak İzmir’den aday olma talebine rağmen listelerde yer alamayan Yusuf Halaçoğlu, Afyon kampındaki sert eleştirilerin ardından istifa açıklamasında da tutumunu sürdürdü. Seçim sürecinde il, ilçe teşkilat ve başkanlarının milletvekilliğine başvurusunun kabul edilmesinin, parti içinde ikiliklere neden olduğunu savunan Halaçoğlu, özetle şunları söyledi:

ESKİ OYUNLARA DEVAM
“Listelerin hazırlanmasındaki dirayetsizlik ise buna tuz, biber ekti. Büyükşehirlerde tanınmamış isimler yer alırken, küçük illerde illerin tasvip etmediği kişiler listelere kondu. Yola çıkılanlar yerine yolda karşılaşılanlar listelere konmak suretiyle büyük bir vefasızlık gösterildi. Hiç gereği yokken ittifaka girildi. Parti ittifak öncesinde zaten yüzde 21’in üzerindeydi. İttifakta CHP’nin yer alması AKP’den gelecek oyları engelledi. MHP’de mücadele ettiğimiz yönetim anlayışı, yeni partimizin yönetimine de sıçramıştı. Afyon’daki istişare ve değerlendirme çalıştayında parti yönetimine karşı yapılan eleştiriler üzerine genel başkan önce istifa, sonra olağanüstü kurultay kararı aldı ve ‘aday olmayacağını’ açıkladı. Ancak partideki bazı kimseler, delegeler tarafından tek aday gösterileceğini açıkladılar. Seçim kaybetmiş, hatta partiden daha az oy almış bir genel başkanın yerine yeni bir yönetim getirilmesi gerekirken aksini yaptılar. Genel başkan ise bu sözlere karşı sessiz kaldı. Belli ki eski oyunlar burada da oynanmaya devam ediyordu. Bundan sonra da kurultayda ülkücülere yönelik tasfiyelerin devam edeceğini düşünüyorum. Meral Hanım yönetime kendi arkadaşlarını getirerek gücünü arttırmak istiyor.”

MHP’YE DÖNÜŞ SÖZ KONUSU DEĞİL
Halaçoğlu, gazetecilerin “MHP’ye geri dönecek misiniz” sorularına “Hiçbir partiye gitmemiz, dönmemiz asla söz konusu değil. Yeni bir parti kurma gibi bir düşüncemiz yok” yanıtını verdi.

Nevzat Bor da Akşener’in genel başkanlığı bırakma ve parti içi tartışmalara ilişkin “Eğer genel başkan kararında samimi olsaydı bunun arkasında olurdu. Madem istifa etmiyorsunuz, neden kongreye gidiyorsunuz? Baştan beri kurgulanmış senaryoydu” dedi.

Özcan Yeniçeri ise İYİ Parti yönetimine, “MHP’de mücadele ettiğimiz yönetim anlayışı, yeni partimizin yönetimine de sıçramıştı. Hanımefendi ne yaptıysa kapalı kapılar ardında yaptı. O zaman biz neden 40 yıllık partimiz bırakıp buraya geldik” diye sitem etti.

'SİYASET VİCDANINA UYMUYOR'
İYİ Parti Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü Aytun Çıray, istifalar sonrasında yaptığı açıklamada özetle şunları kaydetti: “Hayatın her alanında olduğu gibi siyasette de istifa tek taraflı bir tasarruftur. Siyaset, ‘insan kazanma’ sanatı olmakla birlikte, vicdanı da olan bir kurumdur. Sayın Bor, Sayın Halaçoğlu ve Sayın Yeniçeri’nin istifa kararlarını saygıyla karşılıyoruz. Ancak, gerekçelerindeki siyasi parti tarifinin, geçmiş tecrübelerinin aksine son çalıştayımızda da olduğu gibi, görüşlerini özgürce ifade ettikleri İYİ Parti’ye ve siyaset vicdanına uymadığı kanaatindeyiz. Kararlarının kendileri için hayırlı olmasını dileriz.”

Gamze Kolcu
Gamze Kolcu
gkolcu@hurriyet.com.tr
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