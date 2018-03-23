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    3 köy daha PKK'dan kurtarıldı

    AA
    23.03.2018 - 20:04 | Son Güncelleme:

    Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Afrin'de 3 köyü daha teröristlerden kurtardı.

    Sahadaki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, TSK ve ÖSO, Afrin ilçe merkezinin güneyinde teröristlere yönelik sürdürdüğü operasyonlar kapsamında Fafretin, Bercke ile Kebaşin köylerini YPG/PKK-DEAŞ'tan arındırdı.

    TSK ve ÖSO, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 18 Mart'ta Afrin ilçe merkezi ile ilçenin kuzeyi, doğusu ve batısındaki noktaların tümünü ele geçirmişti.
    Afrin bölgesi, ilçe merkezi ile Racu, Bülbül, Şeyh Hadid, Cinderes, Şeran ve Mabatlı olmak üzere 6 beldeden oluşuyor.
    Muhabir : Burak Karacaoğlu,Eşref MusaYayınlayan : Ogün Duru

    Etiketler: gündem
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