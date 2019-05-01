3 komiser yardımcısı ve 6 polis FETÖ'den gözaltında
FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Yalova ve Bursa'da yapılan eş zamanlı operasyonda, 3 komiser yardımcısı ve 6 polis memuru gözaltına alındı.
Yalova Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 29 Nisan Pazartesi günü Yalova ve Bursa'da eş zamanlı openasyon düzenledi. Operasyonda, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye oldukları iddiasıyla 1'i aktif çalışan olmak üzere 3 komiser yardımcısı ile 6 ihraç polis memuru olmak üzere toplam 9 şüpheli gözaltına alındı.
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