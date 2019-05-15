3 kız öğrenciyi tacizle suçlanan market işletmecisi gözaltına alındı
DENİZLİ'nin Honaz ilçesindeki bir ortaokulun karşısında market işleten O.Ö. (55), iş yerine gelen yaşları 10 ila 14 arasındaki 3 kız öğrenciye elle tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı.
Honaz ilçesindeki bir ortaokulun öğrencileri Ş.C., C.E. ve E.S.C., dün ailelerine, okulun karşısındaki marketin işletmecisi O.Ö.'nün kendilerini taciz ettiğini söyledi. Bunun üzerine aileler, markete giderek işletme sahibi O.Ö. ile tartıştı. Ailelerin ihbarı üzerine gelen jandarma ekipleri, market sahibi O.Ö.'yü, çocuklara cinsel istismar suçundan gözaltına alındı. O.Ö.'nün jandarmadaki sorgusu sürüyor.
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