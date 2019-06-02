3 kız kardeş Venedik yolunda: Hayali kanseri de engeli de yendi
İstanbul’da yaşayan 32 yaşındaki Pınar Yılmaz, doğuştan ortopedik engelliydi, geçen yıllarda lenf kanserine de yakalandı. Tek isteği tedavisi bittiğinde motosikletle İtalya turu yapmaktı. Pınar Yılmaz, motosiklet yarışçısı kardeşi İlayda Yağmur Yılmaz’ın artçısı olarak İtalya’ya, hayaline doğru yola çıktı. Üstelik onlara 10 yaşındaki kız kardeşleri Deva Su da eşlik ediyor.
ONLAR 3 kız kardeş, üçünün de ortak noktası motosiklet tutkuları. Pınar Yılmaz 1987 senesinde hidrosefali (Beyinde aşırı su birikmesi) ve meningomyelosel (Omuriliğin tam kapanmaması) ile dünyaya geldi. Tam 16 ameliyat geçirdi. Yakalandığı dördüncü evre ‘lenfoma’yı (lenf kanseri) kök hücre nakliyle bir sene süren mücadelenin ardından yendi. Yaşama sevinci ve azmini hiç kaybetmedi. Graﬁk ve tasarım eğitimi aldı. Hobileri müzik, yazmak ve motosiklet. Hayatını konu alan bir de kitap yazıyor. İlayda Yağmur Yılmaz ise motosiklet yarışçısı ve şampiyonu... Ekstrem spor tutkunu. Sayısız sosyal sorumluluk projesini yönetti. Deva Su Yılmaz da üç yaşından beri motosiklete biniyor. Henüz 7 yaşındayken ablası İlayda’nın artçısı olarak Ege turu yaptı.
Pınar Yılmaz
Doğuştan ortopedik engelli Pınar, 2016’da dördüncü evre lenfomaya yakalandı. Pınar’ın en büyük hayali motosikletle İtalya turunu gerçekleştirmekti. Hasta yatağında kızkardeşleriyle bunun hayalini kurdu. Üç kardeş hastane odasında, Pınar lenfomayı yenince bu turu gerçekleştireceklerine söz vermişlerdi. Pınar hastalığı yendi. Yolculuk için hazırlıklara başlayan kardeşlerin hikâyesini Belçikalı Motorcycles Diaries ekibi de belgesel olarak çekmeye karar verdi. Pınar önceki gün kardeşi İlayda Yağmur’un sürdüğü motosiklette artçı olarak, Deva Su ise Motorcycles Diaries ekibinden Peter Jan Williems’ın artçısı olarak yola çıktı. Pınar ve kardeşlerinin yolculuğu 15 gün sonra Venedik’te son bulacak. Yolculuk da Belçikalı ekibin kamerasında ölümsüzleşecek.
Pınar Yılmaz- Deva Su Yılmaz - İlayda Yağmur Yılmaz
HERKESE UMUT OLACAĞIZ
ÇOCUKLUĞUNDAN bu yana motosiklet tutkusunun olduğunu anlatan Pınar Yılmaz şunları söyledi: “Yıllardır motosikletle Venedik’e gitme hayalim vardı. 3 yıl önce lenfomaya yakalandığımda bu hastalığı yenince hayalimi gerçekleştireceğime dair İlayda ile birbirimize söz verdik. Sonra doğuşundan bugüne hep bize manevi destek ve güç olan 10 yaşındaki kardeşimiz Deva Su da eklendi. Kök hücre naklinden sonra hastalığı tamamen atlattık ve 2 senedir bu projeyi gerçekleştirebilmek için çok uğraştık. Biz 3 kız kardeş bu yolculukla herkese umut olacağız, yaşama sevinci aşılayacağız.”
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