3 kişiyi öldüren polise ağırlaştırılmış müebbet
Kilis'te boşanmak için gittiği adliyede 3 kişiyi öldüren polis memuru H.K’ya 1 kez ağırlaştırılmış müebbet, 3 kez müebbet ile 14 yıl hapis cezası verildi.
15 Eylül 2017 tarihinde boşanma davası için adliyeye gelen polis memuru H.K. duruşma salonu çıkışında 3 kişiyi vurmuştu. Polisi kayınbiraderi Ömer Zorlu olay yerinde yaşamını yitirirken, eşi Özay Kantar ve kayınvalidesi Emine Zorlu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken 2 kişi de yaralanmıştı.
Kilis Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüşen karar duruşmasında sanık H.K. ile mağdurların ifadeleri alındı. Mahkeme heyeti, H.K’ya eşi Özay Zorlu’yu öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet cezası, kayınbiraderi Ömer Zorlu ile kayınvalidesi Emine Zorlu’yu öldürmekten, Rıza Zorlu'yu yaralamaktan 3 kez müebbet hapis cezası ile 14 yıl hapis cezası verildi.
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