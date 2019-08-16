3 kişiyi öldüren cani böyle yakalandı!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri3 kişiyi öldüren cani böyle yakalandı!
GeriGündem 3 kişiyi öldüren cani böyle yakalandı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
16.08.2019 - 17:37, Son Güncelleme:

3 kişiyi öldüren cani böyle yakalandı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
3 kişiyi öldüren cani böyle yakalandı!

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde, dini nikâhla yasadığı Asiye Aydoğmuş, babası Orhan Aydoğmuş ile kendisini engellemeye çalışan köy muhtarı Ayşe Adıgüzel’i öldüren Ramazan Duyan'ın yakalanma anı görüntülendi. Öte yandan Duyan’ın çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandığı öğrenildi.

Isparta’nın Yalvaç ilçesinde, Ramazan Duyan tarafından öldürülen dini nikahla yaşadığı Asiye Aydoğmuş (35), babası Orhan Aydoğmuş (55) ile kendisini engellemeye çalışan köy muhtarı Ayşe Adıgüzel (55) için Çetince Köyü Muhtarlığı önünde cenaze töreni düzenlendi. Yalvaç Muhtarlar Derneği Başkanı Kadir Bekmezci’nin yanı sıra çok sayıda kişinin katıldığı cenaze töreninde, Çetince Köyü Muhtarı Ayşe Adıgüzel’in tabutu üzerine Türk bayrağı konuldu.

Merkez Camii’nde kılınan cuma namazı sonrası Ayşe Adıgüzel’in tabutu omuzlarda muhtarlık binası önüne getirilirken, Orhan Aydoğmuş ve kızı Asiye Aydoğmuş’un cenazeleri ise cenaze aracında bekletildi. Muhtar Adıgüzel için kılınan namazın ardından Osman Aydoğmuş ve kızı için de ayrı ayrı cenaze namazı kılındı. Namazın ardından 3 cenaze, köy mezarlığında gözyaşları içinde toprağa verildi.

ŞANS ESERİ SEÇİLDİĞİ MUHTARLIK, HAYATINA MAL OLDU

Öte yandan, olayda yaşamını yitiren Ayşe Adıgüzel’in, şans eseri yeniden muhtar seçildiği ortaya çıktı. Çetince köyünün kasaba olduğu dönemde daha önceki yıllarda 3 dönem mahalle muhtarlığı yapan Ayşe Adıgüzel, yeniden aday olduğu 31 Mart Yerel Seçimlerinde seçimi kaybetti. Seçilen muhtarın istifa etmesi sonrasında tekrarlanan 1 Haziran Seçimlerinde ise ilk 2 sırayı alan muhtar adayları göreve uygun bulunmayınca 3’üncü sırada bulunan Ayşe Adıgüzel muhtar oldu. Son seçimlerde şans eseri muhtarlığa seçilen Adıgüzelin, görevi gereği ara bulmak maksadıyla müdahil olduğu olay canına mal oldu.

BABASININ ÜZERİNE KAPANINCA HEDEF OLDU

Köyün bir dönem önce muhtarlığını yapan Hasan Yarmalı ise Ramazan Duyan’ın olay yerinden ayrıldıktan sonra kamyonetinden aldığı pompalı tüfekle geri dönerek önce kayınpederi Orhan Aydoğmuş’u, ardından muhtarı vurduğunu söyledi. Olay sırasında Asiye Aydoğmuş’un mutfakta olduğunu belirten Yarmalı, "Silah sesi üzerine gelen Asiye Aydoğmuş babasını kan içinde görünce üzerine kapanıyor. O sırada eşinin silahından çıkan saçmaların hedefi oluyor" dedi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
20 yıl önce... 20 yıl sonra....
Aydos Ormanı'nda kan donduran vahşet
Yağmur yağınca yol köpürdü, gören şaştı kaldı!
Dalış rekortmeni şoka girmişti! O anları anlattı: 'Keşke gözümün önünde olsaydı'