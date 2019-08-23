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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
23.08.2019 - 11:11, Son Güncelleme:

3 kişiyi öldürdü, katliama devam edecekti, dedektifler kapıdan çıkarken yakaladı

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3 kişiyi öldürdü, katliama devam edecekti, dedektifler kapıdan çıkarken yakaladı

Adana'da dün 3 kişinin silahla açılan ateş sonucu öldüğü olayda, astsubaylıktan atılan şahsın önüne gelen herkese ateş ettiği, mermisi bitince de otomobiliyle eve gittiği evden bir pompalı tüfek, 3 tabanca ve onlarca mermi ile alıp çıkarken cinayet dedektifleri tarafından yakalandığı ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre Hayati Özkaya, kızını arkasına, 5 yaşındaki oğlu Osman'ı kucağına alarak mobiletle giderken açılan ateş sonucu yere yığılarak hayatını kaybetti. 5 yaşındaki çocuk ise çevredeki vatandaşlar tarafından kanlar içinde kalan babasının kucağından alındı. Gözyaşlarına boğulan küçük çocuk babasını olay yerinde korku dolu gözlerle izledi. B

Bir süre sonra ise ilk olayın yaklaşık 500 metre uzağında kahvehaneden tabanca sesleri geldi. Kahvehane sahibi Okan Develi ile arkadaşı Necmettin Şahinoğlu da tabanca ile başlarından vurularak hayatını kaybetti. Saldırgan kaçarken, iki şahsın yakınları kahvehanede feryat etti. Özkaya'nın eşi Mehpare, çocukları Osman ve Halide de gözyaşlarına boğuldu.

Kaçmadı evine cephanelik almaya gitti

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği dedektifleri kısa sürede olay yerine geldi. Polis, cinayetleri ordudan psikolojisi bozuk olduğu için atılan Astsubay Güçlü Doğan T.'nin işlediğini belirledi.

Polis, zanlının mermisi bitince olay yerinden ayrılıp otomobille gittiğini belirleyince aracın gittiği yöne doğru çalışma başlattı. Polis otomobilin gittiği yeri takip ettiğinde ikinci olay yerine yaklaşık 500 metre uzaklıkta bir evin önünde park halinde olduğunu fark etti.

Polis hemen evin etrafını sarıp eve girmek için hazırlık yaptı. Bu sırada evden katil zanlısı T. omuzunda pompalı tüfek ve çanta ile dışarı çıktı. Cinayet dedektifleri zanlıya durmasını isteyip etkisiz hale getirdi.

Zanlı etkisiz hale getirildiğinde omuzundaki pompalı tüfeğin haricinde belinde 3 tabanca, çantada bu tabancalara ait 3 şarjör, 3 kutu mermi, 40 pompalı tüfek fişeği ele geçirildi. Polis zanlıyı hemen mahalleden çıkartıp emniyete götürdü. Zanlının cinayet dedektifleri tarafından yakalanmaması durumunda mahalleye tekrar gidip cinayet işlemeye devam edeceği öğrenildi. Emniyette sorgulanan zanlı bugün sabah adliyeye sevk edildi.

3 kişiyi öldürdü, katliama devam edecekti, dedektifler kapıdan çıkarken yakaladı

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Adana'da dehşet! Kahvede oturanları ve yoldan geçeni öldürdü
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