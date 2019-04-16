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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Serkan AKKUŞ/BURSA (DHA)
16.04.2019 - 16:43, Son Güncelleme:

3 kişiyi döner bıçağı ile yaralamıştı... Serbest!

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3 kişiyi döner bıçağı ile yaralamıştı... Serbest!

Bursa'da parasını vermediği iddiasıyla ustası Necmettin Ö. (65) ve oğlu Vedat Ö. (41) ile komşuları Muğdat Ş.'yi (49) döner bıçağı ile yaralayan inşaat işçisi Onur Y. (33), çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, dün gece saatlerinde merkez Yıldırım ilçesi Çınarönü Mahallesi'ndeki inşaatta meydana geldi. İnşaat işçisi Onur Y., iddiaya göre geçmişten kalan parasını almak için birlikte çalıştığı ustası Necmettin Ö.'nün evinin önüne geldi. Necmettin Ö. ve Onur Y. arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olaya Necmettin Ö.'nün oğlu Vedat Ö. de dahil oldu. Kavgayı gören Necmettin Ö.'nün komşusu Muğdat Ş. tarafları ayırmaya çalıştı.

DÖNER BIÇAĞI İLE SALDIRDI

Kavga sırasında otomobiline giderek döner bıçağı ve 'pala' tabir edilen kılıç alan Onur Y.; Necmettin Ö., oğlu Vedat Ö. ve komşuları Muğdat Ş.'ye saldırdı. 3 kişi aldıkları darbelerle yaralandı. Bu sırada toplanan mahalle sakinleri, Onur Y.'yi linç etmeye kalkıştı. Olay yerine gelen polis ekipleri, kavgayı sona erdirdi. Yaralılar Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken şüpheli Onur Y. gözaltına aldı.

SERBEST BIRAKILDI

Şüpheli Onur Y., emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Burada ifade veren Onur Y., "Ben yevmiye ile çalışan inşaat işçisiyim. Necmettin Ö. bana bir inşaat işi olduğunu ve bunun karşılığında 2 bin TL vereceğini söyledi. Bunun üzerine çalışmaya başladım. İnşaat bitiminde defalarca cebimde paramın olmadığını ve paramı vermesini söyledim. Ama vermedi, dün akşam tekrar paramı istemek için evlerinin önüne gittiğim. Önce Necmettin Ö. daha sonra oğlu Vedat Ö. üstüme saldırarak parayı vermeyeceklerini belirtti. Ben de sinirden arabamda olan döner bıçağını alarak saldırdım" dedi.

Onur Y., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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