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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
19.04.2019 - 17:16, Son Güncelleme:

3 kişinin öldüğü kanlı olayda yeni detaylar

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3 kişinin öldüğü kanlı olayda yeni detaylar

Manisa’da evine gittiği kız arkadaşını ve annesini öldürdükten sonra intihar eden gencin bir ay önce Bulgaristan’dan Türkiye’ye geldiği ve cinayetleri iki tabanca ile işlediği ortaya çıktı.

Olay, bugün Manisa'nın Yunusemre ilçesinde saat 12.20 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, tartışarak ayrıldıkları kız arkadaşı Rabia Bayram'ın (23) evine giden Tennur Ö. (31), kız arkadaşının annesi Fatma Bayram'la (48) tartıştı. Tartışmada yanındaki silahla anne Fatma Bayram'ı vuran genç, balkondan dışarıya kaçan kız arkadaşının peşinden sokağa fırladı. Genç kızı da sırtından ve başından vurarak öldüren Tennur Ö., daha sonra başına dayadığı silahla intihar etti.

Silah seslerinin duyulması üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Sağlık ekipleri 3 kişinin de hayatını kaybettiğini tespit etti. 3'ü evde, 6'sı sokakta 9 kovan ve fişek ile intihar eden gencin yanında olayda kullanılan iki silah bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Cinayete ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı

Öte yandan, cinayetlere ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Cinayetleri işleyen Tennur Ö.'nün yaklaşık bir ay önce Bulgaristan’dan Türkiye’ye giriş yaptığı ve Rabia Bayram ile bir süredir sevgili olduğu iddia edildi. İki tabanca ile kız arkadaşının evine giden Tennur Ö.'nün önce anne Fatma Bayram’ı, daha sonra balkondan atlayarak kaçan Rabia Öztürk’ü evin yaklaşık 150 metre ilerisinde bir parkın kenarında yakaladıktan sonra ateş ederek öldürdüğü öğrenildi. Olay sırasında baba Tuncer Bayram'ın ise evde uyuduğu öğrenildi.

3 kişinin öldüğü kanlı olayda yeni detaylar

Manisada kanlı olay: 3 ölü
Manisa'da kanlı olay: 3 ölü
Manisa'da kanlı olay: 3 ölü
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