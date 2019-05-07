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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
07.05.2019 - 14:12, Son Güncelleme:

Korkunç detaylar ortaya çıktı! 'Kemik parçaları hayvanlara ait…'

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Korkunç detaylar ortaya çıktı! 'Kemik parçaları hayvanlara ait…'

Sinop'un Türkeli ilçesine bağlı Yazıcı köyünde meydana gelen ve 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirilen yangının enkazından alınan kemik parçalarının hayvanlara ait olduğu ortaya çıktı.

22 Nisan günü henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında, Nurten (28) ve oğlu Ramazan Özkaya (4) ile eşinin anneannesi Hanife Özcan'nın (105) hayatını kaybettiği çevredeki vatandaşlar tarafından açıklanmıştı. Olay yeri inceleme ekiplerince yangın enkazından toplanan kemik parçaları, kimlik tespiti yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderilerek DNA testi yapıldı. DNA testi sonucunda kemiklerin hayvanlara ait olduğu, yangın sırasında sıcaklığın 600-700 santigrat derecelere ulaşması nedeniyle 3 kişinin tamamen yandığı üzerinde durulduğu öğrenildi.

Enkazdan alınan kemik parçaları ikinci bir DNA testi için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Sinop'ta ev yangını: Anne ve oğluyla birlikte 3 kişi hayatını kaybetti
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