3 kişilik aile, yıkılmak üzere olan evde yaşıyor

Lüleburgaz Yılmaz Mahallesi Eski Kırklareli Caddesi numara 61’de yıkılmak üzere olan 2 katlı bir evin tek odasında yaşam savaşı veren Kırım ailesi, iddiaya göre 5 yıldan beri yaşadıkları bu kiralık ev için yıkım kararı alınmasının ardından kiralık bir ev bulamayınca sokakta kaldı.

Camı ve penceresi bulunmayan evde eşi ve 5 yaşındaki kızı ile yaşayan Yalçın Kırım(24), kaymakamlık tarafından bağlanan 500 liralık sosyal yardım parası ile geçinemediklerini söyledi.

Kırık, "Lüleburgaz Kaymakamlığı’ndan aylık 500 lira para çıktı. Kendimi geçindiremiyorum. Çöp topluyorum, hurdaya çıkıyorum. Maddi durumumuz yok. Ailece hastayız ama ilaç masraflarına para yetmiyor" dedi.

Babasının dilencilik yaptığını ve onlardan ayrıldığını anlatan Yalçın Kırım, "Yıkılmak üzere olan bir evde yaşam mücadelesi veriyoruz, yatacak yerimiz yok. Havalar da soğudu. Muhtacız, yardımda bulunulmasını istiyoruz. Zübeyde Hanım Parkı’nda hamallık yapıyorum. Kızım ellerinden rahatsız. Okula gidemeyecek. En üst makamlara sesleniyorum lütfen bize yardım edin. 500 lira ile ev mi geçindirilir" Tüple ısınmaya çalışıyoruz. Yemeye içmeye para kalmıyor" dedi.