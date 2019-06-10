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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Fevzi KIZILKOYUN/ANKARA
10.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

3 kişi sel kurbanı

Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
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Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
3 kişi sel kurbanı

BAŞKENTTE dün akşam saatlerinde bastıran yoğun yağış sele neden oldu. Kent genelini olumsuz etkileyen yağış nedeniyle bir çok ev ve işyerini su bastı, çok sayıda kişi araçlarında mahsur kaldı.

Çankaya’da suya kapılan Ayşe Arslan, Etimesgut ilçesinde işyerine dolan suyu temizlemek isterken elektrik akımına kapılan Metin Altınışık ile evine dolan suyun yol açtığı panik sonucu kalp krizi geçiren Metin Önder hayatını kaybetti.

Sincan ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi Birgül Sokak’ta zemin kattaki bir evde yaşayan anne Nurgül ile kızı Sude sel suları içinde kaldı.

KAPIYI KIRIP KURTARDILAR

Yağış sonrası bir anda bastıran sel suları kısa sürede evin tavanına yakın bir bölümüne kadar yükseldi. Anne-kızın imdadına yetişen Sincan Emniyet Müdürlüğü ekipleri evin kapısını kırarak, boğulmak üzere olan iki kişiyi son anda kurtardı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sel felaketi sonrası Twitter’tan şunları paylaştı: “Bizler hiçbir mazerete sığınmadan, kentimizin yıllarca ihmal edilmiş altyapı hizmetlerini sağlamak için projelerimizi ivedilikle hayata geçireceğiz. Bu konuda tespitlerimiz tamamlanmış olup, eksikliklerin giderilmesi için çalışmalar başlatılmıştır. Ankara’mızın altyapı sorununu kalıcı olarak çözmek önceliğimiz olacaktır.” 

Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
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