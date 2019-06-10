3 kişi sel kurbanı
BAŞKENTTE dün akşam saatlerinde bastıran yoğun yağış sele neden oldu. Kent genelini olumsuz etkileyen yağış nedeniyle bir çok ev ve işyerini su bastı, çok sayıda kişi araçlarında mahsur kaldı.
Çankaya’da suya kapılan Ayşe Arslan, Etimesgut ilçesinde işyerine dolan suyu temizlemek isterken elektrik akımına kapılan Metin Altınışık ile evine dolan suyun yol açtığı panik sonucu kalp krizi geçiren Metin Önder hayatını kaybetti.
Sincan ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi Birgül Sokak’ta zemin kattaki bir evde yaşayan anne Nurgül ile kızı Sude sel suları içinde kaldı.
KAPIYI KIRIP KURTARDILAR
Yağış sonrası bir anda bastıran sel suları kısa sürede evin tavanına yakın bir bölümüne kadar yükseldi. Anne-kızın imdadına yetişen Sincan Emniyet Müdürlüğü ekipleri evin kapısını kırarak, boğulmak üzere olan iki kişiyi son anda kurtardı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sel felaketi sonrası Twitter’tan şunları paylaştı: “Bizler hiçbir mazerete sığınmadan, kentimizin yıllarca ihmal edilmiş altyapı hizmetlerini sağlamak için projelerimizi ivedilikle hayata geçireceğiz. Bu konuda tespitlerimiz tamamlanmış olup, eksikliklerin giderilmesi için çalışmalar başlatılmıştır. Ankara’mızın altyapı sorununu kalıcı olarak çözmek önceliğimiz olacaktır.”
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