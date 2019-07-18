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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ece EMRE
18.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

3 kardeşin yardım çığlığı duyulmadı... O abiye beraat

Ece EMRE
Ece EMRE
eemre@hurriyet.com.tr
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Ece EMRE
Ece EMRE
eemre@hurriyet.com.tr
3 kardeşin yardım çığlığı duyulmadı... O abiye beraat

1999 doğumlu üçüz kardeşler yıllarca abileri E.A.’nın cinsel istismarına maruz kaldı. Okuldaki rehberlik servisinin dağıttığı forma yazılan “Size abimin bana ne yaptığını söyleyeceğim ama lütfen kimseye söylemeyin” cümleleri ile ortaya çıkan korkunç olayda abi E.A.’ya önce 50 yıl hapis cezası verildi. 9. sınıftaki kız arkadaşına da cinsel istismarda bulunan E.A. hakkında verilen karar bozuldu ve beraat etti.

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde, 2017 yılında, okula geç başlamasından dolayı o tarihte 18 yaşında olan lise öğrencisi E.G.A’nın rehberlik servisi tarafından dağıtılan forma yazdığı cevaplarla abi E.A.’nın sistematik cinsel istismarı ortaya çıktı. Rehberlik servisinin hazırladığı “Bana Kendini Anlat” formuna E.G.A., “Ben evde abimle kaldığımda korkuyorum. Size abimin bana ne yaptığını söyleyeceğim, ama lütfen kimseye söylemeyin” cümlelerini yazdı.

Öğretmenin suç duyurusunda bulunmasıyla açılan soruşturmada E.G.A. dışında diğer kardeşlerin daha erken yaşta defalarca abileri E.A. tarafından istismar edildiği ve şiddet gördükleri tespit edildi. Kardeşler dışında E.A.’nın kız arkadaşı M.T.’nin cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı. 14 Kasım 2017 tarihinde Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında ifade veren kardeşler yaşadıkları dehşeti tüm ayrıntılarıyla anlattı. Sanık E.A. ise savcılıkta alınan ifadesinde 3-4 yıl önce ilk olarak kardeşi K.A. ile ilişkiye girdiğini, daha sonra Y.A. ve E.G.A. ile defalarca ilişkiye girdiğini, kimseye söylememeleri için onları uyardığını ayrıca kız arkadaşı M.T. ile de zorla birliktelik kurduğunu itiraf etti.

Kardeşlerden Y.A ise ifadesinde “Abim bana ilk kez 3. sınıfta döverek tecavüz etti. Bu saldırıları 8. sınıfın sonuna kadar devam etti. Anneme ve babama hiç anlatmadım. Çünkü abime çok güveniyorlardı. İntihar etmek istedim” dedi.

BERAATA İTİRAZ EDİLDİ

Kardeşlerden K.A. ise ifadesinde şunları anlattı: “3. sınıfı bitirdiğimde zorla benimle ilişkiye girmeye başladı. Bu saldırıları 8. sınıfın sonuna kadar devam etti. Saldırıların bittiği güne kadar neredeyse her gün bana tecavüz etti. Çok korkuyordum. O yüzden kimseye anlatamadım. Ölmek istiyorum.” E.A. ile ilişki yaşayan 2000 doğumlu M.T. ise savcılıkta alınan ifadesinde “Zorla birlikte oldu. Çok ağladım. Sürekli beni aileme söylemekle tehdit ediyordu. Kardeşlerine tecavüz ettiğini bana anlattı” dedi.

Mardin 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, sanık E.A. ile mağdureler savcılıkta verdikleri ifadeleri değiştirdi. Sanık E.A. mahkemedeki savunmasında savcılıktaki ifadesini baskı altında verdiğini, istismarda bulunmadığını beyan etti. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından hazırlanan raporda, mağdurelerin ruh sağlığının bozulduğu tespit edildi. Mahkeme 2009-2015 tarihinde işlenen suçlardan dolayı E.A.’ya çocuğun cinsel istismarı suçundan 50 yıl hapis cezası verdi. Tutuklu yargılanan E.A. hakkında verilen karar Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 17. Ceza Dairesi’nde bozuldu. İstinaf mahkemesi, yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle sanığın beraatına karar verdi. Mağdurelerin avukatı karara itiraz etti.

Ece EMRE
Ece EMRE
eemre@hurriyet.com.tr
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