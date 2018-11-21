3 kardeş dehşet saçtı! Cezaevine böyle gitti
Alınan bilgiye göre, eşi Barış Kıvıran'ı (25) öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Çiçek Kıvıran (24), annesi Reyhan ve ağabeyleri Savaş ve Erol Akçıl'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Olay Tekirdağ’ın merkez ilçesi Süleymanpaşa’ya bağlı Aydoğdu Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Çiçek ve Barış K. çifti, evde tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrası Çiçek K. (24), evde bulunan pompalı tüfekle kocası Barış K.’ya (25) ateş etti. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Barış K.’nın hayatını kaybettiğini tespit etti. Olayla ilgili Çiçek K, annesi Reyhan A, iki ağabeyi Savaş A. ve Erol A. ile birlikte 4 kişi gözaltına alındı.
İKİ AĞABEYİ DE TUTUKLANDI
Dün gözaltına alındıktan sonra ifadesi ortaya çıkan Çiçek K. kocasını, kendisini darp ettiği ve aldattığı için vurduğunu söyledi. Olayla ilgili adliyeye sevk edilen Çiçek K. ve iki ağabeyi tutuklanırken, anne Reyhan A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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