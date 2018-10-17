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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Eyüp SERBEST - İSTANBUL
17.10.2018 - 22:18, Son Güncelleme:

3 kamyonet, 2 minibüs, 50 polis rezidansta

Eyüp Serbest
Eyüp Serbest
eserbest@hurriyet.com.tr
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Eyüp Serbest
Eyüp Serbest
eserbest@hurriyet.com.tr
3 kamyonet, 2 minibüs, 50 polis rezidansta

Kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’dan bir iz bulabilmek amacıyla pazartesi günü girilen Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nun ardından dün de başkonsolosun rezidansına girildi. 3 olay yeri inceleme kamyoneti, 2 minibüs ve 50 polisle gelen Türk yetkililer, hem konutta hem de araçlarda arama yaptı.

WASHINGTON Post yazarı Cemal Kaşıkçı’nın 2 Ekim’de Levent’teki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nda kaybolmasıyla ilgili soruşturmada Başkonsolosluk rezidansında da arama yapıldı. Rezidansındaki aramaların önceki gün yapılması planlanmış ancak Suudi yetkililerle irtibat kurulamadığı için yapılamamıştı.

KIRIK VAZO KRİMİNALDE

Başkonsoloslukta pazartesi günü yapılan ve üzerinde DNA bulunduğu tespit edilen kırık bir vazo parçası, bir halı, bir sehpa ve dolap kriminal inceleme için laboratuvara götürüldü. Kayıp gazeteci Kaşıkçı’dan bir iz bulabilmek için aramalara Suudi Başkonsolosu Muhammed El Uteybi ve ailesinin yaşadığı Levent’teki Başkonsolosluk rezidansında devam edecekti. Ancak beklenmedik gelişme, Suudi Başkonsolos’un saat 17.00’deki Suudi Arabistan Havayolları’nın tarifeli uçağıyla Riyad’a gitmesi oldu. Bu andan itibaren Suudi yetkililerle Türk yetkililer arasındaki bağlantı koptu. Türk ekibi arama için gelmesine rağmen rezidansa giremedi. Türk ve Suudi yetkililer arasındaki kriz dün aşıldı.

3 kamyonet, 2 minibüs, 50 polis rezidansta

OLAY YERİ, TERÖR VE ASAYİŞ

Saat 15.00’te Suudi yetkililer rezidansa geldi. Polis rezidansın bulunduğu sokağı trafiğe kapattı. Saat 16.45’te ise Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’ndan İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Hasan Yılmaz’ın koordine ettiği Türk heyeti rezidansa geldi. Üç olay yeri inceleme kamyoneti, iki minibüsle gelen Türk ekipte Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü’nde görevli polisler yer aldı.
Türk heyete arama ve incelemeler sırasında Suudi heyeti eşlik etti. İki katlı rezidans, garaj, arka bahçe didik didik arandı. Bir ekip de Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nun kullandığı araçlarda incelemelerde bulundu.

3 kamyonet, 2 minibüs, 50 polis rezidansta

SU KUYUSU BOŞALTILDI

Arama yapan polis ekipleri, rezidans bahçesindeki kuyuyu boşaltabilmek için İstanbul İtfaiyesi’nden yardım istedi. Beşiktaş İtfaiye Grubu’ndan bir ekip moto-pompla kuyudaki suyu tahliye etti.

Polis ekipleri aramalar sırasında rezidansın üzerinde de dron uçurarak aramaları kaydetti.

REUTERS ‘KONSOLOS’ HABERİNİ ÇEKTİ

İNGİLİZ Reuters haber ajansı, ülkesine dönen Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosu Muhammed Uteybi’nin dün görevden alındığı haberini geçti. İngiliz haber ajansı, bu haberi Arap Sabq gazetesine dayandırdı. Konsolosla ilgili soruşturma başlatıldığını da duyurdu. Ancak Reuters sonrasında bu haberi geri çekti. Ajans, geri çekilen haberin yerine herhangi bir haber yayımlanmayacağını bildirdi. 

Eyüp Serbest
Eyüp Serbest
eserbest@hurriyet.com.tr
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