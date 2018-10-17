3 kamyonet, 2 minibüs, 50 polis rezidansta
Kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’dan bir iz bulabilmek amacıyla pazartesi günü girilen Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nun ardından dün de başkonsolosun rezidansına girildi. 3 olay yeri inceleme kamyoneti, 2 minibüs ve 50 polisle gelen Türk yetkililer, hem konutta hem de araçlarda arama yaptı.
WASHINGTON Post yazarı Cemal Kaşıkçı’nın 2 Ekim’de Levent’teki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nda kaybolmasıyla ilgili soruşturmada Başkonsolosluk rezidansında da arama yapıldı. Rezidansındaki aramaların önceki gün yapılması planlanmış ancak Suudi yetkililerle irtibat kurulamadığı için yapılamamıştı.
KIRIK VAZO KRİMİNALDE
Başkonsoloslukta pazartesi günü yapılan ve üzerinde DNA bulunduğu tespit edilen kırık bir vazo parçası, bir halı, bir sehpa ve dolap kriminal inceleme için laboratuvara götürüldü. Kayıp gazeteci Kaşıkçı’dan bir iz bulabilmek için aramalara Suudi Başkonsolosu Muhammed El Uteybi ve ailesinin yaşadığı Levent’teki Başkonsolosluk rezidansında devam edecekti. Ancak beklenmedik gelişme, Suudi Başkonsolos’un saat 17.00’deki Suudi Arabistan Havayolları’nın tarifeli uçağıyla Riyad’a gitmesi oldu. Bu andan itibaren Suudi yetkililerle Türk yetkililer arasındaki bağlantı koptu. Türk ekibi arama için gelmesine rağmen rezidansa giremedi. Türk ve Suudi yetkililer arasındaki kriz dün aşıldı.
OLAY YERİ, TERÖR VE ASAYİŞ
Saat 15.00’te Suudi yetkililer rezidansa geldi. Polis rezidansın bulunduğu sokağı trafiğe kapattı. Saat 16.45’te ise Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’ndan İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Hasan Yılmaz’ın koordine ettiği Türk heyeti rezidansa geldi. Üç olay yeri inceleme kamyoneti, iki minibüsle gelen Türk ekipte Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü’nde görevli polisler yer aldı.
Türk heyete arama ve incelemeler sırasında Suudi heyeti eşlik etti. İki katlı rezidans, garaj, arka bahçe didik didik arandı. Bir ekip de Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nun kullandığı araçlarda incelemelerde bulundu.
SU KUYUSU BOŞALTILDI
Arama yapan polis ekipleri, rezidans bahçesindeki kuyuyu boşaltabilmek için İstanbul İtfaiyesi’nden yardım istedi. Beşiktaş İtfaiye Grubu’ndan bir ekip moto-pompla kuyudaki suyu tahliye etti.
Polis ekipleri aramalar sırasında rezidansın üzerinde de dron uçurarak aramaları kaydetti.
REUTERS ‘KONSOLOS’ HABERİNİ ÇEKTİ
İNGİLİZ Reuters haber ajansı, ülkesine dönen Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosu Muhammed Uteybi’nin dün görevden alındığı haberini geçti. İngiliz haber ajansı, bu haberi Arap Sabq gazetesine dayandırdı. Konsolosla ilgili soruşturma başlatıldığını da duyurdu. Ancak Reuters sonrasında bu haberi geri çekti. Ajans, geri çekilen haberin yerine herhangi bir haber yayımlanmayacağını bildirdi.
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