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DHA
Haber Giriş: 30.01.2020 - 11:04,Son Güncelleme:/

3 kadına silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

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3 kadına silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde, gece kulubünde çalışan 3 kadın, iş çıkışı evlerine gitmek isterken silahlı saldırıya uğradı. Gürcistan uyruklu Irma K. (53) hayatını kaybederken, yanında bulunan 2 kadın ağır yaralandı.

Olay, sabah 04.00 sıralarında Sarıoğlan Şenyurt Mahallesi Kayseri Caddesi'nde bulunan gece kulübü önünde meydana geldi.

Gece kulubünde çalışan Aslı A. (37), Yıldız Ö. (28) ve Gürcistan uyruklu Irma K., iş çıkışı evlerine gitmek için 06 DTN 66 plakalı otomobile bindi. Bu sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kadınların bulunduğu otomobile ateş açıldı. Araçta bulunan 3 kadın yaralandı.

3 kadına silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

Irma K.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı 3 kadın, ambulanslarla Bünyan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak yaralılardan, Irma K. doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Ağır yaralı olan Aslı A. ve Yıldız Ö. ise ilk müdahalelerinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi.

3 kadına silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

Polis, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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