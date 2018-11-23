3 ile yoklama
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan MYK, eğilim yoklaması yapılacak illeri belirledi.
Buna göre, ilk etapta üç ilde eğilim yoklamasına karar verildi. CHP’nin yönetimde olduğu Çanakkale ve Sinop’ta sandık kurulması kararlaştırılırken, AK Parti’nin elinde olan Bilecik’te de eğilim yoklaması yapılmasına karar verildi.
15 İLÇEYE DE SANDIKToplantıda, 15 ilçede eğilim yoklaması kararı alındı. Antalya’nın Gazipaşa, Manisa’nın Akhisar ve Turgutlu, Malatya’nın Kuluncak ve Hekimhan, Balıkesir’in Gönen ve Gömeç, Burdur’un Yeşilova, Kahramanmaraş’ın Nurhak, Kırşehir’in Boztepe, Nevşehir’in Avanos, Osmaniye’nin Düziçi, Rize’nin Pazar ve Sivas’ın Divriği ile Ulaş ilçelerinde belediye başkan adaylarını saptamak için sandık kurulması kararı alındı. Bu il ve ilçelerde parti üyeleri sandık başına giderek, belediye başkan aday adayları için oy kullanacak. 2 Aralık Pazar günkü seçimlerden çıkacak sonuçlar, CHP’nin ilk PM toplantısında değerlendirilecek.
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