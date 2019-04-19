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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Davut CAN/İZMİR (DHA)
19.04.2019 - 10:19, Son Güncelleme:

3 ilde DEAŞ operasyonu: 12 gözaltı

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3 ilde DEAŞ operasyonu: 12 gözaltı

İzmir merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda Suriye'den kaçan terör örgütü DEAŞ üyelerini Türkiye'ye soktukları ve örgüte eleman sağladıkları belirlenen 12 kişi gözaltına alındı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir merkezli olarak Bolu ve Isparta'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Örgüte eleman temin edip, finansal kaynak sağladıkları ve Suriye'den kaçan teröristleri Türkiye'ye sokmak için organize çalıştıkları tespit edilen 12 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman, dijital malzeme, DEAŞ'ı simgeleyen bez parçaları ve flamalar ile çok sayıda yasaklı kitap ele geçirildi. Şüpheliler, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

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