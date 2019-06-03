3 Haziran Arefe günü (bugün) bankalar açık mı? EFT saatleri merak ediliyor
Bayram öncesinde en çok araştırılan konulardan biri de bankaların çalışma saatleri oldu. Havale, EFT ve borç ödeme gibi işlemlerini bayram sonrasına bırakmak isteyen vatandaşlar, bankaların mesai saatlerini araştırıyor. Peki, 3 Haziran Arefe günü (bugün) bankalar açık mı, EFT saat kaça kadar yapılabilecek?
Bu yıl Ramazan Bayramı'nın ilk günü 4 Haziran'a denk geliyor ancak dokuz günlük bayram tatili başladı. 9 günlük tatil resmi kurumları kapsıyor, özel kuruluşların çalışma saatlerini ise kurumların kendisi belirliyor. Ödemeleri ve tahsilat işlemleri olanlar, işlem yapacakları bankanın mesai takvimini merak ediyor. Peki arefe günü bankalar çalışıyor mu? İşte merak edilen yanıt.
Cumhurbaşkanlığının yayınladığı kararnameye göre 3 Haziran 2019 Pazartesi günü (Arefe Günü) saat 13.00’te başlayıp 6 Haziran 2019 Perşembe günü sona erecek.
EFT SAATLERİ
Bankalar 7 Haziran Cuma günü yeniden mesaiye başlayacak. Masaüstü ve mobil üzerinden yapılan EFT işlemleri, 3 Haziran Pazartesi günü öğlene kadar yapılabilecek. Öğleden sonraki EFT işlemleri 7 Haziran Cuma gününe kalacak.
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