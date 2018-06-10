3. havalimanına TC-TUR’la inecek

Erdoğan’ın büyük oranda tamamlanan üçüncü havalimanına inişi öncesinde hazırlıklar tamamlandı.

Erdoğan’ın dünyanın en büyük havalimanları arasında bulunan havalimanına 22 Haziran’da inmesi planlanıyor. Erdoğan’a Başbakan Yıldırım’ın yanı sıra bakanlar da eşlik edecek.

Havalimanının ikinci pistinde de son aşamaya gelindi. Havalimanının 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda açılması planlanıyor. Erdoğan bu hafta içinde de İstanbul’da Çamlıca Camisi, Rize’de Ovit Tüneli ve Eskişehir’de TANAP projesinin açılış kurdelesini kesecek.