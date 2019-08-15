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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
15.08.2019 - 11:49, Son Güncelleme:

3 gündür haber yok

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Mersin’in Mezitli ilçesinde sabah saatlerinde evinden ayrılan kadından 3 gündür haber alınamıyor.

1 çocuk annesi Safiye Cerit (57), 13 Ağustos Salı günü sabah 09.30 sıralarında evinden ayrılıp bir daha dönmedi. 3 gündür haber alınamayan Safiye Cerit’in ailesi polise kayıp başvurusunda bulundu.

Kardeşi Musa Erdoğdu, "Ablam 3 gündür kayıp. Olayı polis ekiplerine bildirdik. Site etrafındaki kameralar incelendi. Kimlik ve cep telefonunu almadan evden çıkmış. Alışveriş merkezine uğrayıp su ve yiyecek bir şeyler almış. Ana yola ulaştıktan sonra Silifke istikametine giden bir yolcu minibüsüne biniyor. Yolcu minibüsünün kamerası da var. Orada da görüntüleniyor. Yalnız minibüsün içerisi bayram nedeniyle kalabalık olduğu için nerede indiği görüntüde yok. Minibüs Silifke Otogarı'na vardığında inmesiyle ilgili görüntüsü yok. Mutlaka Mezitli ile Silifke arasında bir güzergahta indi. Ablamın herhangi bir hastalığı ve sıkıntısı yoktu. Ailesiyle de çok mutluydu. 3 gündür evine dönmemesi bizleri çok üzüyor” diye konuştu.

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