3. günde de devam! Operasyon sürüyor!
Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nÃ¼n, Ä°SPARK'a ait park alanlarÄ±nda mesai saatleri dÄ±ÅŸÄ±nda park eden sÃ¼rÃ¼cÃ¼lerden haksÄ±z yere Ã¼cret talep eden deÄŸnekÃ§ilere yÃ¶nelik operasyonlarÄ±na bu akÅŸam da devam etti. Park alanlarÄ± ve Ã§evresinde ÅŸÃ¼pheli gÃ¶rÃ¼len kiÅŸilere Genel Bilgi TaramasÄ±(GBT) uygulamasÄ± ve Ã¼st aramasÄ± yapÄ±ldÄ±. Â Â
Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi(Ä°BB) bÃ¼nyesinde faaliyet gÃ¶steren Ä°SPARK'a ait otopark alanlarÄ±nÄ±n, mesai saatleri dÄ±ÅŸÄ±nda, 'deÄŸnekÃ§i' olarak adlandÄ±rÄ±lan kiÅŸilerce haksÄ±z kazanÃ§ elde etmek iÃ§in kullanÄ±lmasÄ±nÄ±n gÃ¼ndeme gelmesi Ã¼zerine Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nce baÅŸlanan denetimlere bugÃ¼n de devam edildi. Polis ekiplerinin denetim gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi noktalardan biri de Fatih, SaraÃ§hane'de bulunan bir Ä°SPARK alanÄ±ydÄ±. Ekipler, sivil ve resmi ekipler olarak ikiye ayrÄ±lÄ±rken, sivil ekipler caddede ÅŸÃ¼pheli gÃ¶rdÃ¼kleri kiÅŸileri yakÄ±n takibe aldÄ±. Resmi ekipler ise, uzaktan takiple sivil ekiplere destek verdi. Ä°SPARK alanÄ± ve Ã§evresinde 'deÄŸnekÃ§i' olduklarÄ±ndan ÅŸÃ¼phelenilen bazÄ± kiÅŸilere Genel Bilgi TaramasÄ± (GBT) uygulamasÄ± yapÄ±ldÄ±, bu kiÅŸilerin Ã¼stleri arandÄ±. Polis ekipleri, bir kiÅŸiyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±. DeÄŸnekÃ§ilere yÃ¶nelik operasyon devam ediyor.
Haber YorumlarÄ±nÄ± GÃ¶ster
Haber YorumlarÄ±nÄ± Gizle