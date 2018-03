3 gün sürecek 'mutlu insan' festivali

Mutlu İnsan Zihin Ruh ve Beden Festivali, kurucusu Gülferi Yıldırım koordinatörlüğünde bu yıl 4. kez İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleşiyor. 16-17-18 Mart tarihlerinde 3 gün sürecek festivalde psikoloji, sağlıklı beslenme, tıp, tamamlayıcı tıp, nörobilim, tasavvuf, nefes, reiki, mindfullnes, meditasyon, NLP, hipnoz, homeopati, fitoterapi, kişisel gelişim, yoga, pilates, tai-chi, feng shui, müzik terapi, dans, astroloji, bioenerji, detoks, kuantum, metafizik, hhetahealingve gibi zihin, ruh ve beden sağlığı ile ilgili uzmanlar konuşmalar yapacak.

Öğrencilerin ve 65 yaş üzeri kişilerin %50 indirimli olarak yaralanacağı festivalin biletleri ve detaylı programı www.zihinruhbeden.org dan temin edilebiliyor.

Festivale katılacak olan isimler şöyle: Nörobilim uzmanı Prof.Dr. Sinan Canan, nöroloji ve nörokuantoloji uzmanı Prof.Dr. Sultan Tarlacı, tamamlayıcı tıp ve nöralterapi uzmanı Prof.Dr. Hüseyin Nazlıkul, farmakoloji profesörü ve Türk müziğinin hastalıkların tedavisi üzerine çalışmaları bulunan müzik terapi uzmanı Prof.Dr. Hanefi Özbek, spor ve sağlık bilimleriProf.Dr. Kemal Nuri Özerkan, psikiyatr Doç.Dr. Hüseyin Ünübolkanserin oluşumu ve tedavisinin beslenmeyle ilişkisi alanında çalışmalarıyla tanınan onkologDr. Yavuz Dizdar, sağlıklı yaşam ve ruhsal gelişim üzerine çalışmaları ve kitapları bulunan Uzman Dr. Ender Saraç, yoga terapi uzmanı Dr. Neslihan İskit,homeopati uzmanı Dr. Levent Buda, Avrupa sistemik konstelasyon ( aile dizimi) birliği başkanı MaxDauskardt,İtalya’dan davetlimiz olarak katılan İlişkilerin Simyası ve Kalp Meditasyonu eğitmenleri Anjori&Dhairya, sanatçı ve oyuncu Hazım Körmükçü, oyuncu Dolunay Soysert, oyuncu Şebnem Özinal, sanatçı ve müzikolog Gökhan Kırdar,“Yaş 75 yolun yarısı” kitabının yazarı gazeteciErtuğrul Akbay,Beslenme ve iyi yaşam uzmanı Dilara Koçak,bitki bilimi güzellik uzmanı Suna Dumankaya, sunucu-yazar-Wellnesskoçu Ece Vahapoğlu, “Dervish in Progress” projesiyle sufizm geleneklerinde yer alan dönüşü sanatsal bir performans ve farkındalık çalışması olarak sunan sanatçı Ziya Azazi, Dünya müzik otoritelerince 'Mantra Müziğinin Cennetten Gelen Sesi' olarak adlandırılan Seda Bağcan, “Düşle, İnan, Yaşa”, “ Aşka Yürü” ve “ Şifanın Eli: John of God” kitaplarının yazarı Can Aydoğmuş, Astrolojinin sevilen ismi Juno, “Aynada Seni Gördüm” ve “Bir Güven Meselesi” kitaplarının yazarı ve Louise Hay Türkiye lideri Aylin Algun, İngiliz Ses Terapi Akademisi mezunu “ses banyosu” uygulayıcısı sanatçı Meriç Fıratlı, ayurveda ve wellbeing danışmanı Ebru Şinik, Shamoon müzik grubu, psikoterapist ve yazar Reyhan Erdoğan, yazar ve hipnoterapist Uzm. Psikolog Hayrettin Şahin, mindfulness ve yoga eğitmeni Azize Şahin, “Kadın Olmak” ve “Aşk Ol” kitaplarının yazarı ve ilişki koçu Hande Akın, mekan tasarımcısı ve yoga eğitmeni Meltem Gökhan, kişisel gelişim danışmanı Yeliz Rüzgar, nefes eğitmeni AlegraBenardete, yoga terapi eğitmeni Merih Kenet, kişisel dönüşüm danışmanı Arzum Koyuncu, Tibet ses çanakları uygulayıcısı Sırma Belin,Klinik Pilates Eğitmeni ve Bütünsel Beslenme UzmanıAyça Kaşıkçı, kişisel dönüşüm danışmanı Mehmet Bayramoğlu, Metafizik ve ezoterik bilgiler rehberi Esra Uyman, Brenann Bilimi Uygulayıcısı & Gestalt Koçu Selnur Teke, kuantum ve bilinçaltı dönüşüm koçu Işıl Gence, dans, pilates ve yoga eğitmeni Tülay Keskin, yazar ve homeopati eğitmeni Serdar Büyüközer, DiamondSelection Uygulayıcısı & Eğitmeni Dilek Metinoğlu, Thetahealing Eğitmeni Reyhan İldaş, kişisel gelişim uzmanıSelen Sonar, psikolojik danışman İdil Arasan, yoga/meditasyon eğitmeniÇisem Erkan, kuantum danışmanı-yazar-eğitmen Ebru Demirhan, Astro-PsikologHülyanida Şahin, kişisel gelişim uzmanı İlker Durmaz, Psikolojik Danışman Soley Sezgin Akten.