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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)
28.09.2018 - 13:52, Son Güncelleme:

3 gün önce röportaj vermişti... Bugün gözaltına alındı

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3 gün önce röportaj vermişti... Bugün gözaltına alındı

ANKARA'nın Beypazarı ilçesinde, 6 gün önce, çalıştığı iş yerinin sahipleriyle avlanmak için ormana gittiği öne sürülen ve burada kaybolan Murat Yıldız'ın (45) yanındakilerle define aradığı ortaya çıktı. Bugüne kadar yapılan aramalarda Yıldız'ın izine rastlanılmazken, kayınpederi Hasan Ali D. ile kayınbiraderi Serdar D., şüpheli olarak gözaltına alındı.

Ankara'da oturan, evli ve 3 çocuk babası mobilyacı Murat Yıldız, 23 Eylül Pazar günü öğle saatlerinde, çalıştığı iş yerinin sahipleri Yasin Ü., Mustafa Ü. ve Fırat Y. ile birlikte ailelerine avlanmak için Beypazarı'na gittiklerini söyleyerek, Dereli köyüne geçti. İşverenleri ile ormanlıkta gezinen Yıldız, iddiaya göre, yanlarından ayrıldıktan kısa süre sonra Eşme Deresi mevkisinde kayboldu. Cep telefonunu araçta bıraktığı için haber alamayan işverenleri, Yıldız'ın ailesine haber verdi. Aile fertleri, ormanda köy halkıyla birlikte Yıldız'ı aradı; ancak izine rastlayamadı. Ailenin başvurusu üzerine bölgeye jandarma ekipleri, sevk edildi. Jandarmalar da olayın 2'nci günü sabah saatlerine kadar Yıldız'ı aradı; ancak çalışmalardan sonuç alınamadı.

20 KİLOMETRELİK ALAN TARANDI

Jandarma ile AFAD ve komando birliklerinden 100 kişilik ekip oluşturuldu. Jandarmanın iz takip köpeği ve emniyetin kadavra arama köpeği ile 20 kilometrelik alanda, 5 gün tarama yapan ekipler, tüm çabalarına rağmen sonuca ulaşamadı.

KAYINPEDERİ İLE KAYINBİRADERİ GÖZALTINDA

Jandarma ve AFAD ekipleri, dün itibarıyla bölgede yürüttüğü çalışmalara ara verdi. Kayıp Murat Yıldız'ın kayınpederi Hasan Ali D. ile kayınbiraderi Serdar D. ise damatlarıyla birlikte define aradıkları şüphesiyle gözaltına alındı. İkilinin cep telefonlarında yapılan incelemede, Yıldız ile eski mezarlar ve kalıntılar önünde çekilen fotoğrafları bulundu.

'DEFİNE OLAYINDAN ŞÜPHELENİYORUZ' DEMİŞTİ

Öte yandan Murat Yıldız'ın kayınbiraderi Serdar D., olaydan 3 gün sonra DHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bizim şüphelendiğimiz tek olay, define olayı. Acaba bunlar define aramaya geldi de başlarına bir şey mi geldi, diye düşünüyoruz" demişti.

Murat Yıldız ile birlikte av yapmak için bölgeye gittikleri öne sürülen ve verdikleri çelişkili ifadeler nedeniyle ailenin şikayeti üzerine gözaltına alınan iş yeri sahipleri Yasin Ü., Mustafa Ü. ve Fırat Y.'nin, Hasan Ali D. ve Serdar D. ile birlikte jandarmadaki sorgularının sürdürüldüğü belirtildi.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

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