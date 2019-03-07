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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ersan SAN/İSTANBUL (DHA)
07.03.2019 - 15:59, Son Güncelleme:

3 gün kaçtılar, ortalığı birbirine kattılar

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3 gün kaçtılar, ortalığı birbirine kattılar

İstanbul Büyükçekmece'de 16 yaşındaki K.O., babasının otomobiliyle 3 gün önce ortaokul öğrencisi 13 yaşındaki kız öğrenci T.U.'yu da yanına alarak kaçtı. Bu sürede otomobilin içinde yatıp kalkan ikili, polisle yaşadıkları kovalamaca sırasında 4 araca çarpıp hasar verdikten sonra yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Halil U., 5 Mart'ta sabah okula giden kızları T.U.'nun akşam eve dönmediğini polise bildirdi. Halil U. bir yandan okula giderek bilgi topladı. T.U.'nun arkadaşlarının K.O. ile gitmiş olabileceğini söylemesi üzerine araştırmalarını bu yönde sürdürdü. K.O.'nun ailesine ulaşan Halil U., T.U.'nun babasının otomobilini alarak ortadan kaybolduğunu öğrendi.

Halil U., tesadüfen dün saat 12.30 sıralarında Örnek Mahallesi, 1378 Sokak üzerinde çocukların içinde bulunduğu aracı gördü. Halil U., başka bir araçla çocukların bulunduğu aracı takip etmeye başladı. Halil U. bir yandan da durumu polise bildirdi.

4 ARACA ÇARPTI

Çocukların bulunduğu otomobil, Hadımköy'de TEM Otoyolu'nda ters yöne girdi. Burada Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile çocukların olduğu otomobil arasında kovalamaca yaşandı. Kovalamaca sırasında çocukların olduğu otomobil 4 araca çarparak hasar verdi.

Yaklaşık 1 saat süren kovalamacanın ardından Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Pinar Tepe Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi'nde yolu kapatarak çocukların bulunduğu otomobili durdurabildi. K.O ile T.U. yakalandı.

Önce kaçırıldığını ifade eden T.U., daha sonra kendi rızasıyla kaçtıklarını ve yol kenarlarında durarak 3 gün boyunca otomobilde kaldıklarını söyledi. K.O. ve T.U. adlı çocukların Esenyurt Çocuk Büro Amirliği'ndeki işlemleri sürüyor.

K.O.'ya ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 18 lira, K.O.'nun aracın sahibi olan babasına 2 bin 18 lira, araçta ruhsat bulundurmamaktan 108 lira, trafiği tehlikeye düşürmek suçundan 235 lira para cezası uygulandı. Bu arada, çocukların kaçtığı otomobil, çekici ile kaldırılarak otoparka çekildi.

3 gün kaçtılar, ortalığı birbirine kattılar

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