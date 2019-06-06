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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)
06.06.2019 - 18:13, Son Güncelleme:

3 gazeteci ölümden dönmüştü... O kaptanın ifadesi ortaya çıktı

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BODRUM’da, haber çalışması yapan 3 gazetecinin bulunduğu ve kaptan Osman Demirkol’un kullandığı balıkçı teknesine çarpan Maça Kızı Otel’e ait sürat teknesinin tutuklanan kaptanı Alper Sakay’ın savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı.

Sakay’ın ifadesinde balıkçı teknesini 2-3 mil mesafedeyken gördüğünü belirtip, "Daha sonra elektronik haritadan kontrol ettim. Müşteriler ile ilgilendikten sonra, sürat teknesinin ön tarafını kontrol ettim. Bu sırada tekneye çarpmak üzereydim ve manevra yapamadım" dediği öğrenildi. Yoğun bakım ünitesindeki tedavisi süren tekne kaptanı Osman Demirkol’un hayati tehlikeyi atlattığı bildirildi.

Bodrum Göltürkbükü açıklarında geçen 4 Haziran Salı günü, bayram tatili dolayısıyla haber çalışması yapan Hürriyet Gazetesi muhabiri Cenker Tezel, TV 100 muhabiri Metehan Ekşi ve Habertürk Bloomberg TV muhabiri Onur Aydın, kiraladıkları ’Yörük Ağası’ isimli balıkçı teknesiyle koylarda fotoğraf çekti. Gazeteciler haber çalışmasını tamamladıktan sonra kıyıya dönmek üzere yol aldıkları sırada, Maça Kızı Oteli’ne ait ’Maçı Kızı’ isimli sürat teknesi, üzerinde oldukları ’Yörük Ağası’ isimli balıkçı teknesine çarptı. Üç gazeteci çarpmadan hemen önce kendilerini denize atıp ölümden kurtuldu.

HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATTI

Balıkçı teknesinin kaptanı Osman Demirkol ise sağ bacağından yaralandı. Bölgeye gönderilen Sahil Güvenlik Ege Grup Komutanlığı’na bağlı 3 bot, bacağından yaralanan ve çok kan kaybettiği öğrenilenÿkaptan Osman Demirkol’u (46) Bodrum’daki bir özel hastaneye kaldırdı. Gazeteciler ise bölgedeki diğer teknelerde bulunanlar tarafından kurtarıldı. Hastanede yoğun bakım ünitesinde tutulan Kaptan Demirkol’un diz altından kopmak üzere olan sağ bacağı ameliyatla tekrar yerine dikildi. Yoğun bakım ünitesinde tutulan Osman Demirkol’un hayati tehlikeyi atlattığı bildirildi.

Kazanın ardından gözaltına alınan sürat teknesinin kaptanı Alper Sakay ise Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından dün (çarşamba) sevk edildiği adliyeye, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

MANEVRA YAPAMADIM

Sakay’ın savcılıktaki ifadesi de ortaya çıktı. Sakay’ın ifadesinde, "Balıkçı teknesini 2-3 milden gördüm. Daha sonra elektronik haritadan kontrol ettim. Müşteriler ile ilgilendikten sonra, sürat teknesinin ön tarafını kontrol ettim. Bu sırada tekneye çarpmak üzereydim ve manevra yapamadım. Kendi pervaneme bir şey dolandığı için kimseye yardım edemedim. Olayda hiçbir kasıt yoktur. Bu olayın yaşanmasından dolayı büyük üzüntü içerisindeyim" dediği öğrenildi.

3 gazeteci ölümden dönmüştü... O kaptan tutuklandı
3 gazeteci ölümden dönmüştü... O kaptan tutuklandı!
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