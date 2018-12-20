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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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İHA
20.12.2018 - 14:37, Son Güncelleme:

Küçük kızını da yanına aldı... Bir aydır haber yok

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Denizli’de bir ay önce eşiyle tartıştıktan sonra bir anda ortadan kaybolan 3 çocuk annesi 30 yaşındaki kadın her yerde aranıyor.

Buldan ilçesi Alandız Mahallesi’nde yaşayan 2 erkek, 1 kız çocuğu annesi Havva D. (30), geçtiğimiz ay iddialara göre eşi U.D. ile tartıştıktan sonra S.D. isimli küçük kızını da yanına alarak bir anda ortadan kayboldu.

Yaklaşık 1 aydır kendisinden haber alınamayan Havva D.'nin en son ailesi ile yaptığı telefon görüşmesinde kadın sığınma evinde olduğunu söylediği ve daha sonra telefon numaralarını engelleyerek kimseyle görüşmediği kaydedildi. Ailesinin hayatından endişe ettiği Havva D.'ye ulaşmak için kadın sığınma evlerine de giden aile üyeleri bir sonuca ulaşamadı.

Kadının kardeşi Sadık U. ise her yerde ablalarını aradıklarını ancak bir sonuca ulaşamadıklarını ifade etti. Sadık U, "Ablam 2 çocuğunu babasına bırakıp gitti. İyi bir hayatı vardı ama şu anda nerede olduğunu bilmiyoruz. Ablamı gören ya da yerini bilenlerin bizle birlikte polise haber vermesini istiyoruz" dedi.

Öte yandan, genç kadının ev hanımı olduğu ve herhangi bir ekonomik problemleri de olmadığı öğrenildi.

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