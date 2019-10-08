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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)
08.10.2019 - 15:00, Son Güncelleme:

3 çocuğunun gözü önünde darp edilmişti! Saldırgan için şaşırtan ceza

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Bolu'da, yol verme meselesi nedeniyle tartışmada 3 çocuğunun gözü önünde N.U.'yu darbeden 3 şüphelinin aynı gün gözaltına alınıp, salıverildikleri ortaya çıktı. Haklarında 'kasten yaralama, tehdit ve hakaret' suçlarından başlatılan soruşturma devam eden şüphelilerden otomobil sürücüsüne, 'saygısız sürüş'ten 218 TL trafik cezası verildi.

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  • 3 çocuğunun gözü önünde darp edilmişti Saldırganlara şaşırtan ceza
  • 3 çocuğunun gözü önünde darp edilmişti Saldırganlara şaşırtan ceza
  • 3 çocuğunun gözü önünde darp edilmişti Saldırganlara şaşırtan ceza
  • 3 çocuğunun gözü önünde darp edilmişti Saldırganlara şaşırtan ceza
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, önceki gün Tabaklar Mahallesi PTT Caddesi üzerinde meydana geldi. beraberindeki  3 çocuğuyla yolun karşısına geçmeye çalışan N.U.'ya, iddiaya göre, 34 YM 4063 plakalı otomobilin sürücüsü yol vermedi.

Bunun üzerine N.U. ve sürücü arasında tartışma çıktı. Tartışma, sürücü ile yanındaki 2 kişinin otomobilden inmesiyle kavgaya dönüştü.  Çocuklarının gözü önünde darbedilen N.U.'yu, otomobil sürücüsü, "Bak sana söylüyorum. Sen önce benim kim olduğumu öğren" diyerek, tehdit etti.

Tekme ve yumruklu kavgayı çevredekiler ayırdı. Çocukları büyük korku yaşayan N..U. polise şikayetçi oldu. 

Saniye saniye kameralar tarafından kaydedilen darp olayının ardından başlatılan soruşturma kapsamında kimlikleri tespit edilen 3 şüpheli, aynı gün polis tarafından gözaltına alındı.

Cumhuriyet savcılığında ifadeleri alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Otomobil sürücüsüne ise 218 TL para cezası kesildi.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Şüpheliler hakkında 'Kasten yaralama, tehdit ve hakaret' suçlarından soruşturma sürerken Bolu Valiliği yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada şunlar kaydedildi.

"6 Ekim günü saat 13.10 sıralarında Tabaklar Mahallesi İzzet Baysal Caddesi'nde meydana gelen 'kasten yaralama-tehdit-hakaret' olayı ile ilgili olarak, bahse konu cadde üzerinde ailesi ile birlikte yaya olarak yolun karşısına geçen N.U. isimli şahıs, seyir halinde ilerleyen beyaz renkli araçtan yol istediğini, araç sürücüsünün kendisine laf attığını ve devamında tartışma çıktığını, aracın içerinde bulunan 2 şahsın kendisini darbettiğini,  tehdit ve hakarette bulunduklarını 155 hattını arayarak görevlilerimize beyan etmiş, olayla ilgili şahsın polis merkezinde müracaatı alınmış, olaya karışan şahıslar olay günü polis merkezinde 'müşteki-şüpheli' sıfatıyla ikmalen işlem yapılarak serbest bırakılmıştır."

218 TL CEZA KESİLDİ

Araç sürücüsüne 218 TL para cezası uygulandığı vurgulanan açıklamada, "Olayla ilgili adli tahkikat devam etmekte olup, araç sahibine Karayolları Trafik Kanunu'nun 'Araçları kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde saygısızca sürmek' maddesi ile 'Taşıtyolu üzerinde, geçiş yolları önünde veya üzerinde park etmek' maddelerinden toplam  218 TL trafik cezası uygulanmıştır" denildi.

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