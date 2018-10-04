3 çocuğunun annesi 19 senelik eşine 5 bıçak
Olay, 2 Ekim’de Keçiören’de meydana geldi. Tekstil işçisi Hasan Karaca (43) ile evlere temizliğe giden 19 yıllık eşi Meryem Karaca (40) boşanmaya karar verdi.
Hasan Karaca eşinden evi terk etmesini istedi. Meryem Karaca ise “Sen git, ben niye gideyim” dedi. Evinin bulunduğu apartmanın girişinde 3 çocuğunun annesinin boğazına bıçak dayayan Hasan Karaca, kaçmaya çalışan kadını 5 kez bıçakladı. Sırtında saplı bıçakla hastaneye götürülen Meryem Karaca, kurtarılamadı. Polise teslim olan Hasan Karaca ise ifadesinde şunları söyledi: “Eşim son dönemlerde sürekli telefonla yazışmalar yapıyordu, sorduğumda net cevaplar vermiyordu. Evi terk etmesini söyledim. Önce kabul etti, ardından vazgeçti.”
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