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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İHA
01.11.2018 - 09:33, Son Güncelleme:

3 çocuğunu öldüren anneden kan donduran itiraf

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3 çocuğunu öldüren anneden kan donduran itiraf

Adana'da 1'i kız 3 çocuğunun boğazını bıçakla keserek öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunan anne Selma Cice'nin, "Eşimin bana yaptıklarının acısını çıkarmak için çocuklarımı öldürmeye ardından da intihar etmeye karar verdim" dediği ortaya çıktı.

Olay, 21 Ekim’de Yüreğir’e bağlı Geçitli Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 26 yaşındaki Selma Cice, sabah eşi tarlaya gidince pencereleri kapatıp tüm kapıları kilitleyerek evin koridorunda 6 yaşındaki oğlu Mahmut, 9 yaşındaki kızı Semanur ve 11 yaşındaki Mehmet Emin'i vahşice öldürdükten sonra bileklerini keserek intihar girişiminde bulundu. Baba Cabbar Cice, mutfak penceresinden içeri girdiğinde korkunç manzarayla karşılaştı. Anne Cice, Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken çocuklar otopsinin ardından defnedildi. 1 gün yoğun bakımda kalıp servise çıkan kadın ilk ifadesinde "İntihar edecektim çocuklarım da benim gibi rezil olmasın diye onları kestim" dedi.

Hastanedeki tedavisinin tamamlanmasının ardından jandarma tarafından ifadesi alınarak adliyeye sevk edilen kadın nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

"KAYINBABAMIN CEP TELEFONU UNUTMASI TARTIŞMA ÇIKARDI"

Cice'nin, jandarmaya verdiği ifadesinde şunları söylediği ileri sürüldü:

"Kayınbabamın kullandığı araçla çocuklarımla birlikte düğüne gidiyorduk. Yolda giderken kayınbabam ve kardeşi cep telefonlarını evde unuttuklarını fark etti. Kayınbabam küfür etmeye başladı. Ben de sakin olmasını istedim. Bizi eve getirdi. Eşim evdeydi. Eşim, tekrar gidip gitmeyeceğimizi sorunca ben de ‘Babanla bir yere gitmem' dedim. Bunun üzerine ‘Gitmeseydin. Babamı biliyorsun. Çocukları da rezil ediyorsun' deyip hakaretler etti. Daha sonra babasının evine gitti. Gelince yine tartıştık. Bana tekrar hakaret etti, ‘sende kafa yok, kendi başına iş yapma' diyerek gitti. Eşim gittikten sonra intihar etmeyi düşündüm. Sonra ben öldüğüm zaman çocuklarımın geride perişan kalacağı aklıma geldi. Eşimin bana yaptıklarının acısını çıkarmak için ondan intikam almak için çocuklarımı öldürmeye ardından da bileklerimi keserek ölmeye karar verdim.

"ÇOCUKLARIN SON SÖZÜ 'ANNE BIÇAĞI NE YAPACAKSIN' OLDU"

Kapıları kilitledim. Çocuklarım o esnada uyuyordu. Önce onları uyandırdım. Daha sonra gittim mutfaktan bıçak aldım. Çocuklar bıçağı görünce ‘anne bıçağı ne yapacaksın' diye sordu. Ben de ‘Sizi bir yere götüreceğim. Sonra ben de geleceğim' dedim. Ondan sonra çocukları koridora getirdim ve tek tek onları kestim. Çocuklarımın üzerlerini örttükten sonra bileklerimi kestim. Ölmeyi bekledim. Bir anlık öfkeyle oldu çok pişmanım." 

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