3 Ç’li eleştiriye 3 Z’li yanıt

CHP DEĞİL CEMAL GÜRSEL

“Fesli tarihçilerden öğrendiği yalan yanlış tarih bilgisiyle milletimize doğru olmayan açıklamalarda bulunuyor. ‘IMF ile ilk standby anlaşmasını CHP imzaladı’ demiş. IMF ile ilk anlaşma Cemal Gürsel döneminde yapılmıştır. Cemal Gürsel CHP’nin hiçbir zaman genel başkanı olmamıştır. IMF ile son standby anlaşmasını yapan, o mektubu gönderen heyetin başında bulunan Başbakan, AKP Genel Başkanı Erdoğan’dır.

AKP’nin genel başkanı bize alfabeden bir harf seçip saçma sapan ithamlarda bulunuyor. Bir harf seçilecekse biz de Z’yi seçelim. Saray demek zam demektir, zulüm demektir, zarar demektir. Bu iktidarın bu millete zamdan, zulümden, zarardan başka verecek bir şeyi kalmamıştır. Bu kibir abidesi millete diklendiği kadar Merkel’e ve Trump’a da diklense ya.

KATAR’DAN OTO SARAY

Katar ordusunun ortak olduğu şirket, seçim öncesi AKP genel başkanına dört tekerlek üzerinde kapkara bir oto saray hediye etti. Etik kuralların geçerli olduğu, demokrasinin geliştiği ülkelerde şirketler böyle lüks hediyeler veremez.

Sarayın sahibi ve bekçisinin, millilik konusunda boyaları dökülmüştür. Andımızla ilgili önergede kimlerin kimlerle işbirliği yaptığını gördük. MHP bu oylamada çekimser kaldı. CHP ve İYİ Parti ‘evet’ oylarıyla andımıza sahip çıktı. TBMM’de bu oylamada takke düşmüş, kel görünmüştür. Bu tablo MHP’ye gönül veren vatandaşlarımızı mutlu etmemiştir. Milli harp sanayimizin bekçiliğini yapmak en büyük şereftir.

TANZİM SATIŞ YETMEZ

İktidar hayat pahalılığına çözümü tanzim satış mağazaları açmakta buldu. Bu iktidar CHP’nin seçim vaatlerini, projelerini hep aşırıyordu. Ama acımasızca eleştirdiği dönemde yapılan uygulamalara da bugün sahip çıkması, bunlara çözüm diye sarılması aslında bizleri dahi acı acı güldürdü. Ama uyaralım. Yalnızca tanzim satış mağazaları yetmez. Bu projelerin ayakları eksik. İktidarı uyarıyorum, tarımdaki yangın, tarladaki yangın sönmeden mutfaktaki yangını söndüremezsiniz. 2007’den bu yana çiftçilere verilmesi gereken destek verilmedi.

BARON TANIMIYORUZ

(Erdoğan’ın, ‘CHP asıl büyük ittifakı bölücü örgütün güdümündeki parti ile yaptı. Nereden mi biliyoruz? Kandil’deki terör baronlarının yaptığı açıklamalardan biliyoruz’ açıklaması konusunda) Terör baronlarını biz tanımıyoruz ama mutlaka Oslo’da onlarla masaya oturanlar biliyorlardır. Dolayısıyla kimin kiminle iş birliği yaptığı konusunda, bizlere yöneltilen eleştiriler tamamen iftiradır.”





KUMANDA EKONOMİSİ

(CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın ‘Tanzim satış noktalarından sonra temizlik ürünlerine de el atacağız’ açıklaması) Öyle görünüyor ki hızla bir kumanda ekonomisine doğru gidiyoruz. Bu tür uygulamaların sonu çok büyük hüsran olacaktır. Ekonomiye hem de çok düzensiz bir biçimde müdahale ediyorlar.