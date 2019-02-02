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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İsmail SAYMAZ
02.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

3 cana karşı aşiret hukuku: Şikâyetçi değiliz kader

İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
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İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
3 cana karşı aşiret hukuku: Şikâyetçi değiliz kader

Ruhsatsız bir tekstil atölyesinde çıkan yangında 2’si çocuk 3 işçi hayatını kaybetti. Aileleri ise işverenle aynı aşiretten oldukları için şikâyette bulunmamaya karar verdi. Yakınları aynı ağızdan konuştu: “Tabii ki insan bilerek yapmaz. Vallahi kaderdir. Onun da anası babası perişan.”

İstanbul Bayrampaşa’daki üç katlı tekstil atölyesinde 18 Ocak’ta çıkan yangında Hakan Güneş (15), Yakup Yıldız (17) ve Cuma Çiftçi (22) zehirlenerek can verdi. Ümit Güneş (16) ise son anda kurtarıldı. Ölen 3 genç Bitlis’in Mutki ilçesindeki köylerinde toprağa verilirken, Güneş ise Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Faciadan sonra işçilerin sigortasız, işyerinin de ruhsatsız olduğu anlaşıldı. İşyeri sahibi tutuklandı. İşyeri sahipleri ile ölenlerin ‘Bıdri’ adlı aynı Arap aşiretine üye oldukları ve Mutki’nin köylerinde yaşadıkları anlaşıldı. Aileler, işverenle aynı aşiretten oldukları için şikâyette bulunmamaya karar verdi.

TUTUKLANAN DAYI OĞLU

Akçaağaç köyünden Cuma Çiftçi’nin ağabeyi Seyfettin 7 kardeş olduklarını, hayvancılıkla geçindiklerini söyledi. Sason İmam Hatip Lisesi’ni terk eden Cuma’nın işsizlik nedeniyle 2 yıl önce İstanbul’a gittiğini anlatan Seyfettin Çiftçi, şüphelilerle aynı aşiretten olduklarını belirterek şöyle konuştu: “Atölyede çalışacağını bize söylememişti. Son zamanlarda gemilere gitmeye hazırlanıyordu. Sigortasız çalıştırıldığını bilmiyordum. O dükkânda yatıp kalkıyordu. Zaten küçük bir işyeri, televizyonlarda gördük. Avukatımız yok. Annemin babamın bilgisini almadan bir şey yapamam. Daha konuşamadık. Millet ‘Kader’ diyor. Tabii ki insan bilerek yapmaz. Toplanıp konuşacağız. Tutuklanan kişi, dayımın oğlu. Onun da anası babası perişan...”
Kocainiş köyünden Zeydin Yıldız ise 17 yaşında can veren Yakup’un 9 çocuğundan biri olduğunu söyledi. Yakup’un geçen yıl İstanbul’a giderek çalışmaya başladığını anlatan anne Yıldız, “Zaten amcamın oğullarının yeridir. Yabancı değil. Yevmiyesi ve sigortasını bilmiyorum. Şikâyetçi olmayacağız. Oğlum severek gitti. Vallahi kaderdir” diye konuşuyor.

‘ELİMDE OLSA YOLLAMAZDIM’

Kocainiş’te köy korucusu olan Sait Güneş de oğlu Hakan’ın ortaokulu terk ederek İstanbul’a gittiğini anlattı. Güneş, şöyle devam etti: “Biz göndermedik. 7’ye kadar okudu, 8’i okumadı. Sadece o değil, köydeki çocukların çoğu okulu bırakıp gitmişti. Köy çocukları böyle, okumuyorlar. Elimde olsa hayatta yollamazdım. Hem okuldan hem bizden kaçtı. Çalışmak istiyordu. Atölyeyi görmedim. (Şikâyetçi olup olmayacakları sorusuna) Ne düşüneyim, ne yapayım, bilmiyorum.” Hakan ile aynı yaştaki kuzeni Ümit Güneş ise yoğun bakımda tedavi görüyor. Ümit’e refakat eden amcası Mehmet Baki Güneş de şikâyetçi olmayacaklarını söyledi.

İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
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