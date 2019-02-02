3 cana karşı aşiret hukuku: Şikâyetçi değiliz kader
Ruhsatsız bir tekstil atölyesinde çıkan yangında 2’si çocuk 3 işçi hayatını kaybetti. Aileleri ise işverenle aynı aşiretten oldukları için şikâyette bulunmamaya karar verdi. Yakınları aynı ağızdan konuştu: “Tabii ki insan bilerek yapmaz. Vallahi kaderdir. Onun da anası babası perişan.”
İstanbul Bayrampaşa’daki üç katlı tekstil atölyesinde 18 Ocak’ta çıkan yangında Hakan Güneş (15), Yakup Yıldız (17) ve Cuma Çiftçi (22) zehirlenerek can verdi. Ümit Güneş (16) ise son anda kurtarıldı. Ölen 3 genç Bitlis’in Mutki ilçesindeki köylerinde toprağa verilirken, Güneş ise Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Faciadan sonra işçilerin sigortasız, işyerinin de ruhsatsız olduğu anlaşıldı. İşyeri sahibi tutuklandı. İşyeri sahipleri ile ölenlerin ‘Bıdri’ adlı aynı Arap aşiretine üye oldukları ve Mutki’nin köylerinde yaşadıkları anlaşıldı. Aileler, işverenle aynı aşiretten oldukları için şikâyette bulunmamaya karar verdi.
TUTUKLANAN DAYI OĞLU
Akçaağaç köyünden Cuma Çiftçi’nin ağabeyi Seyfettin 7 kardeş olduklarını, hayvancılıkla geçindiklerini söyledi. Sason İmam Hatip Lisesi’ni terk eden Cuma’nın işsizlik nedeniyle 2 yıl önce İstanbul’a gittiğini anlatan Seyfettin Çiftçi, şüphelilerle aynı aşiretten olduklarını belirterek şöyle konuştu: “Atölyede çalışacağını bize söylememişti. Son zamanlarda gemilere gitmeye hazırlanıyordu. Sigortasız çalıştırıldığını bilmiyordum. O dükkânda yatıp kalkıyordu. Zaten küçük bir işyeri, televizyonlarda gördük. Avukatımız yok. Annemin babamın bilgisini almadan bir şey yapamam. Daha konuşamadık. Millet ‘Kader’ diyor. Tabii ki insan bilerek yapmaz. Toplanıp konuşacağız. Tutuklanan kişi, dayımın oğlu. Onun da anası babası perişan...”
Kocainiş köyünden Zeydin Yıldız ise 17 yaşında can veren Yakup’un 9 çocuğundan biri olduğunu söyledi. Yakup’un geçen yıl İstanbul’a giderek çalışmaya başladığını anlatan anne Yıldız, “Zaten amcamın oğullarının yeridir. Yabancı değil. Yevmiyesi ve sigortasını bilmiyorum. Şikâyetçi olmayacağız. Oğlum severek gitti. Vallahi kaderdir” diye konuşuyor.
‘ELİMDE OLSA YOLLAMAZDIM’
Kocainiş’te köy korucusu olan Sait Güneş de oğlu Hakan’ın ortaokulu terk ederek İstanbul’a gittiğini anlattı. Güneş, şöyle devam etti: “Biz göndermedik. 7’ye kadar okudu, 8’i okumadı. Sadece o değil, köydeki çocukların çoğu okulu bırakıp gitmişti. Köy çocukları böyle, okumuyorlar. Elimde olsa hayatta yollamazdım. Hem okuldan hem bizden kaçtı. Çalışmak istiyordu. Atölyeyi görmedim. (Şikâyetçi olup olmayacakları sorusuna) Ne düşüneyim, ne yapayım, bilmiyorum.” Hakan ile aynı yaştaki kuzeni Ümit Güneş ise yoğun bakımda tedavi görüyor. Ümit’e refakat eden amcası Mehmet Baki Güneş de şikâyetçi olmayacaklarını söyledi.
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