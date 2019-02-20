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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
İsmail SAYMAZ
20.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

3 can alan kömür madeni kaçakmış

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3 can alan kömür madeni kaçakmış

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde 3 işçinin can verdiği kömür ocağı kaçak çıktı. 1.5 yıldır kaçak kömür üretimi yapılan, 20 işçinin çalıştığı ocakta iş güvenlik uzmanının da olmadığı anlaşıldı.

Bir kamu kurumunda memur olarak çalışan Mustafa Aygün 2011 yılında Zonguldak’ın Kilimli ilçesi İnağzı Mevkisi’ndeki maden sahasını Aslantürk Madencilik adlı rodövansçı şirketten taşeron yoluyla devraldı. Ancak Aygün memur olduğu için işletmeyi 19 yaşında olan oğlu İsmail’in adına yaptı.

5 yıl sonra, 21 Aralık 2016’da, Aslantürk Madencilik ile Aygünler arasındaki taşeron sözleşme bitti. Aygünler bitişik arazideki Enka Madencilik’e ait 6 numaralı sahada kaçak şekilde kömür çıkarmaya başladı. 1.5 yıl işletilen ocakta 21 Kasım 2018’de yaşanan grizu patlamasında Kenan Çavuş, Hasan Gençtürk ve Uğur Göktaş öldü.

İsmail Aygün, ifadesinde, babası Mustafa’nın patlamadan üç ay önce öldüğünü belirterek, “Vefatına kadar madene yalnızca birkaç sefer gittim. Madenle ilgili tecrübem yoktu” dedi. İşçilerinin kazadan önce ‘vakvak’ adlı gaz ölçüm cihazını yanlarına almadığını savunan Aygün, tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

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