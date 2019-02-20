3 can alan kömür madeni kaçakmış
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde 3 işçinin can verdiği kömür ocağı kaçak çıktı. 1.5 yıldır kaçak kömür üretimi yapılan, 20 işçinin çalıştığı ocakta iş güvenlik uzmanının da olmadığı anlaşıldı.
Bir kamu kurumunda memur olarak çalışan Mustafa Aygün 2011 yılında Zonguldak’ın Kilimli ilçesi İnağzı Mevkisi’ndeki maden sahasını Aslantürk Madencilik adlı rodövansçı şirketten taşeron yoluyla devraldı. Ancak Aygün memur olduğu için işletmeyi 19 yaşında olan oğlu İsmail’in adına yaptı.
5 yıl sonra, 21 Aralık 2016’da, Aslantürk Madencilik ile Aygünler arasındaki taşeron sözleşme bitti. Aygünler bitişik arazideki Enka Madencilik’e ait 6 numaralı sahada kaçak şekilde kömür çıkarmaya başladı. 1.5 yıl işletilen ocakta 21 Kasım 2018’de yaşanan grizu patlamasında Kenan Çavuş, Hasan Gençtürk ve Uğur Göktaş öldü.
İsmail Aygün, ifadesinde, babası Mustafa’nın patlamadan üç ay önce öldüğünü belirterek, “Vefatına kadar madene yalnızca birkaç sefer gittim. Madenle ilgili tecrübem yoktu” dedi. İşçilerinin kazadan önce ‘vakvak’ adlı gaz ölçüm cihazını yanlarına almadığını savunan Aygün, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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